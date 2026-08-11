La CGT marchará a Economía para reclamar por el endeudamiento de las familias

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó en las últimas horas una medida de fuerza de alto impacto político y social. La central obrera marchará el próximo jueves 20 de agosto hacia la sede del Ministerio de Economía con el objetivo central de exigir respuestas institucionales y económicas ante el profundo drama del sobreendeudamiento que atraviesan cientos de miles de trabajadores y familias en todo el territorio argentino.

Esta determinación se gestó y formalizó en el marco de una trascendental reunión de la mesa de conducción de la central obrera. El cónclave estratégico tuvo lugar en el edificio histórico de la sede de Azopardo 802, un punto neurálgico de la historia sindical del país donde se debatió el rumbo de las acciones gremiales a seguir frente a la crisis socioeconómica actual.

Radiografía de una crisis: informes técnicos y datos alarmantes

Para fundamentar la convocatoria y dimensionar la gravedad de la situación, los representantes de la CGT revisaron de forma exhaustiva los informes elaborados por la Secretaría de Defensa del Consumidor. Dicha área se encuentra liderada por Pablo Flores, quien a su vez es integrante del gremio de trabajadores de la ex AFIP, AEFIP.

La movilización programada busca poner de relieve de manera urgente lo que la conducción sindical denomina la pandemia del endeudamiento entre las familias trabajadoras. Este escenario se desarrolla en un contexto crítico donde millones de ciudadanos se enfrentan a severas dificultades cotidianas para poder cumplir con sus gastos básicos y diversos compromisos financieros contraídos por la urgencia económica.

De acuerdo con los datos presentados formalmente por la central obrera, las cifras de la crisis son elocuentes y preocupantes:

5,3 millones de personas aproximadamente tienen hoy graves problemas para pagar sus deudas.

Un factor crítico es que dichas deudas han sido contraídas, en una gran medida, con el único propósito de cubrir gastos esenciales, como la alimentación.

Un nuevo esquema de lucha y el plan de acción de la central

La marcha planificada hacia la cartera económica no es un hecho aislado, sino que se constituye como una parte fundamental dentro de un nuevo esquema de protestas que el Consejo Directivo de la CGT ha implementado de manera deliberada para atender las múltiples problemáticas que golpean de lleno a los trabajadores argentinos.

Esta resolución gremial fue adoptada de forma conjunta en la mencionada reunión llevada a cabo en Azopardo, espacio de debate que contó con la participación activa de los principales líderes de la central. Entre las figuras presentes se destacaron los tres secretarios generales de la organización:

Jorge Sola

Octavio Argüello

Cristian Jerónimo

Articulación con otras protestas y agenda hacia el futuro

La contundente movilización del 20 de agosto se enmarca de lleno en una continuidad y serie de recientes protestas que la CGT ha respaldado e impulsado activamente. Entre los antecedentes más inmediatos y destacados de esta agenda se encuentran la manifestación contra la Ley de Extranjerización de Tierras y la histórica movilización del 7 de agosto desarrollada bajo las consignas en defensa de la Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.

Lejos de agotarse con la protesta frente al Palacio de Hacienda, la CGT ya tiene diagramados sus próximos pasos institucionales. Tras la marcha por el endeudamiento, la central planea continuar con su nutrida agenda de acciones en diferentes ámbitos de incidencia pública y política:

Consejo del Salario Mínimo: Existe la firme posibilidad de realizar una protesta que coincida temporalmente con la deliberación de este organismo, aunque las autoridades gremiales aclararon que aún no se ha definido una fecha específica para dicha medida.

Semana Social de la Iglesia: La central obrera participará activamente de este tradicional espacio de diálogo y debate sectorial.

Día de la Industria: Se encuentra organizando de manera formal una movilización específica programada de cara al 2 de septiembre.

Agenda internacional y eclesiástica: Hacia finales de año, la CGT se alista con expectativas para acompañar la visita del Papa León XIV a Argentina, evento previsto para el mes de noviembre. En ese marco, la central está convocando a una misa en Luján y gestiona activamente la posibilidad de concretar una audiencia privada con el pontífice.