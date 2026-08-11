Sturzenegger llevará su nuevo paquete de desregulación a la mesa política

La mesa política que conduce Karina Milei volverá a reunirse este martes en la Casa Rosada, en un encuentro que estará marcado por el traspié que sufrió el Gobierno la semana pasada en el Senado y por la necesidad de reordenar la estrategia legislativa de cara a los próximos meses.

La principal novedad será la participación de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien asistirá para presentar ante los integrantes de la mesa los detalles y el alcance de su nuevo proyecto de desregulación. Según explicaron en el entorno del ministro, Sturzenegger no suele participar de este tipo de encuentros. Su presencia tendrá como objetivo explicar el contenido del paquete que prepara su cartera y poner en consideración de la mesa política las distintas modificaciones que contempla la iniciativa.

El proyecto todavía no fue presentado formalmente y hasta el momento circuló como un borrador que incluye cambios en diferentes sectores de la economía.

La incorporación del ministro a la reunión adquiere especial relevancia después de la derrota que sufrió el oficialismo en el Senado durante el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el propio Sturzenegger.

El antecedente de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llegó al recinto del Senado, pero durante su tratamiento el oficialismo tuvo que retirar dos capítulos vinculados con la ley de Tierras y el Manejo del Fuego.

La decisión se produjo frente a la presión ejercida tanto por aliados como por opositores y terminó dejando desarmada parte de la iniciativa original. El episodio expuso las dificultades del Gobierno para garantizar que sus aliados parlamentarios acompañen sin modificaciones o condiciones todos los proyectos impulsados desde la Casa Rosada.

Hasta ese momento, el vínculo directo entre Javier Milei y Federico Sturzenegger había permitido que buena parte de la agenda desreguladora avanzara con el respaldo presidencial como principal aval político.

Ahora, ese escenario es puesto a prueba. El ministro deberá presentar sus nuevos proyectos ante una mesa que concentra buena parte de las decisiones políticas del Gobierno y que también tiene entre sus responsabilidades la discusión sobre la estrategia legislativa y la relación con el Congreso.

El Gobierno busca evitar nuevas derrotas

La reunión tendrá como telón de fondo la necesidad del Gobierno de recuperar la iniciativa después de una semana compleja en el Congreso. El oficialismo logró avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que resignar dos capítulos centrales durante el tratamiento en el Senado. El resultado dejó expuesta la dificultad para construir acuerdos que permitan aprobar las iniciativas del Ejecutivo sin que deban modificarse frente a las demandas de aliados y opositores.

En ese escenario, la participación de Sturzenegger tendrá un doble significado. Por un lado, el ministro buscará defender la continuidad de su agenda desreguladora y explicar los fundamentos del nuevo paquete que prepara su cartera.

Por otro, sus proyectos deberán ser analizados desde una perspectiva política que permita anticipar eventuales conflictos con los bloques aliados, los gobernadores y los sectores afectados por las modificaciones propuestas.

El nuevo proyecto de Desregulación aparece así como una de las principales pruebas para el funcionamiento de este mecanismo de coordinación política.

Un paquete que abarca distintos sectores

El borrador que prepara el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado contempla modificaciones en diferentes áreas de la economía y de la actividad productiva. Entre los cambios previstos aparecen:

Modificaciones en el Régimen de Corretaje .

. Cambios en las leyes de Protección de la Actividad Librera .

. Modificaciones vinculadas con las leyes de Farmacias .

. Desregulaciones en el mercado de Gas Licuado de Petróleo .

. Cambios relacionados con la navegación .

. Modificaciones vinculadas con la actividad agroganadera.

El contenido del borrador ya generó resistencia entre algunos de los sectores involucrados. Uno de los casos mencionados es el de la industria librera, debido al impacto que podría tener el proyecto sobre la legislación vigente.

Por ese motivo, la discusión dentro de la mesa política estará enfocada también en determinar cuáles son los componentes del paquete que cuentan con prioridad política y cuáles podrían representar un costo innecesario en la relación con los aliados parlamentarios.

La agenda de Sturzenegger en el Congreso

El revés ocurrido en el Senado también obligó al oficialismo a revisar el modo en que llevará sus iniciativas al Congreso. En el Gobierno reconocen la necesidad de evaluar con mayor precisión cada proyecto antes de enviarlo, considerando tanto su contenido como la capacidad de construir una mayoría que permita aprobarlo.

La agenda legislativa de Sturzenegger, de todos modos, no quedó paralizada. En la Cámara de Diputados, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mantiene por ahora una prioridad intermedia. La iniciativa podría avanzar después de que la Cámara baja trate los proyectos vinculados con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Inocencia Fiscal 2.

En el Senado, mientras tanto, la agenda del ministro continúa con el tratamiento de la reforma de la ley de Sociedades. También existe expectativa por el avance durante esta semana de la denominada ley de Hojarasca, otro de los proyectos elaborados desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que el oficialismo pretende conservar dentro de su agenda parlamentaria.