La CGT recusará al juez que suspendió la cautelar contra la Reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este domingo que avanzará con una doble estrategia judicial en el marco de su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Por un lado, apelará el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que dejó sin efecto la cautelar que suspendía parte de la normativa. Por otro, anticipó que recusará al juez que intervino en el proceso.

El dirigente sindical Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato de la central obrera, confirmó que la decisión se encuentra en evaluación por parte del equipo jurídico de la CGT, aunque dejó en claro la postura del espacio. "Seguramente lo recusaremos. Estamos esperando que el equipo jurídico de la CGT nos diga los próximos pasos a seguir", sostuvo en declaraciones radiales.

La medida se inscribe en un escenario de creciente tensión entre el movimiento sindical y el Gobierno, con la reforma laboral como eje de la disputa.

El fallo que reactivó la reforma laboral

El conflicto se intensificó tras la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo, que resolvió suspender la cautelar dictada en primera instancia por el juez Raúl Ojeda, la cual había frenado la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral.

Con esta resolución, la normativa volvió a quedar en plena vigencia, lo que fue interpretado por la CGT como un revés judicial significativo. Desde el Gobierno, en cambio, la decisión fue celebrada como un respaldo a su iniciativa.

El presidente Javier Milei expresó su postura a través de un mensaje en la red social X, donde afirmó: "No podrán detener el crecimiento que se viene para el país". Este contrapunto refleja la dimensión política que adquiere la discusión judicial en torno a la reforma.

Cuestionamientos y la polémica

Uno de los puntos más críticos señalados por la CGT se centra en la actuación del juez Víctor Arturo Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo. Según Jerónimo, el magistrado concedió la apelación del Gobierno contra el fallo que había beneficiado a la central obrera.

El dirigente sindical cuestionó con dureza no solo la decisión judicial, sino también el contexto en el que se produjo. En particular, apuntó a la prórroga de cinco años otorgada al juez, gestionada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mediante el envío de su pliego antes de que alcanzara los 75 años de edad.

Jerónimo consideró que la secuencia de hechos resulta evidente y expresó su malestar en términos contundentes. "Es muy evidente. Hubiesen esperado más, el grado de obscenidad que se tomaron, cómo hicieron las cosas, no solamente indigna sino que molesta y mucho, están jugando con la vida de los trabajadores", afirmó.

Este planteo será uno de los fundamentos que la CGT utilizará para avanzar con la recusación del magistrado.

Una disputa que la CGT define como prolongada

Desde la central obrera insisten en que el conflicto no tendrá una resolución inmediata y que se trata de una disputa de largo aliento. Jerónimo fue categórico al respecto: "Esto no termina con la marcha del 30 de abril. Lo dijimos: esta discusión es larga, es una carrera de resistencia, esta pelea va a ser larga, y no estamos dispuestos a ceder un solo derecho".

Esta definición marca la estrategia del sindicalismo, que combina acciones judiciales con movilización en las calles.

En ese marco, la CGT ya confirmó una movilización a Plaza de Mayo prevista para el próximo jueves, en la antesala del feriado por el Día del Trabajador. La actividad incluirá además una misa en homenaje al papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento.

Posibles medidas de fuerza

Consultado sobre la posibilidad de convocar a un paro general, Jerónimo no descartó esa alternativa y advirtió sobre un escenario de creciente tensión social.

"Nunca se descarta. Seguramente la conflictividad va a seguir escalando, no solamente por la reforma laboral, sino por la situación diaria que viven los argentinos", señaló.

Este posicionamiento deja abierta la puerta a nuevas medidas de fuerza, en un contexto donde el debate por la reforma laboral se entrelaza con otras problemáticas económicas y sociales.