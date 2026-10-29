La conexión eléctrica de la Puna avanza en cuatro frentes y se finalizaría en 2027

La conexión eléctrica de la Puna catamarqueña continúa avanzando con trabajos distribuidos en cuatro frentes simultáneos y una proyección de finalización para 2027. La iniciativa busca integrar el norte del departamento Belén y Antofagasta de la Sierra al sistema de interconectado eléctrico provincial, mediante una infraestructura destinada a fortalecer el abastecimiento energético y ampliar la cobertura del servicio en las localidades de la región.

En ese marco, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el vicegobernador Rubén Dusso, los ministros Eduardo Niederle, de Agua, Energía y Medio Ambiente, y Juan Marchetti, de Hacienda y Obra Pública, junto con el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, analizaron el estado de ejecución de los trabajos. Durante el encuentro también evaluaron el desarrollo del proyecto para construir un mini hospital en El Peñón.

La obra eléctrica constituye una intervención de infraestructura orientada a mejorar las condiciones de abastecimiento y generar nuevas posibilidades para el desarrollo productivo y económico de la Puna. Su ejecución comprende distintos segmentos de tendido y la instalación de subestaciones, con características técnicas específicas según cada tramo.

De acuerdo con la información difundida por EC Sapem, las tareas se distribuyen entre Barranca Larga, Laguna Blanca, El Peñón y Antofagasta de la Sierra, además de contemplar una intervención particular en Laguna Blanca para la construcción de una línea de media tensión de 13,2 kV.

Cuatro frentes de trabajo

El desarrollo de la obra se organiza en cuatro tramos que avanzan en paralelo. Cada uno contempla una extensión determinada de línea eléctrica y, en los tres principales segmentos, la instalación de subestaciones con diferentes capacidades.

Los porcentajes informados por EC Sapem permiten observar el estado de ejecución de cada frente y las tareas que todavía deben completarse para alcanzar la conexión prevista. Los avances registrados son los siguientes:

Barranca Larga-Laguna Blanca: comprende 35,4 kilómetros de línea eléctrica y una subestación de 2.500 kVA. Presenta un avance del 40%, el porcentaje más elevado entre los cuatro frentes informados.

Laguna Blanca-El Peñón: contempla 64 kilómetros de línea y una subestación de 800 kVA. Los trabajos alcanzan un 30% de avance.

El Peñón-Antofagasta de la Sierra: incluye 59 kilómetros de línea eléctrica y una subestación de 2.500 kVA. El nivel de ejecución informado es del 30%.

Línea de Media Tensión de 13,2 kV en Laguna Blanca: corresponde a una intervención específica para ampliar la infraestructura eléctrica local y registra un 5% de avance.

La distribución de las tareas en cuatro frentes permite ejecutar simultáneamente distintos componentes de la infraestructura. Las extensiones de los tramos, las capacidades de las subestaciones y los porcentajes de avance conforman los principales datos técnicos informados sobre el proyecto.

En particular, el segmento entre Barranca Larga y Laguna Blanca presenta el mayor grado de ejecución, con el 40% completado. Por su parte, los trayectos entre Laguna Blanca y El Peñón, y entre El Peñón y Antofagasta de la Sierra, registran un avance equivalente del 30%. La construcción de la línea de media tensión en Laguna Blanca se encuentra en una etapa inicial, con un 5%.

Los 20 kilómetros entre Villa Vil y Barranca Larga

Además de los cuatro frentes que continúan en ejecución, se debe destacar que ya se completó la instalación de la línea eléctrica en un tramo de 20 kilómetros entre Villa Vil y Barranca Larga.

Este segmento forma parte de las intervenciones destinadas a extender la infraestructura de conexión hacia el norte de Belén y la Puna. Su finalización constituye un antecedente concreto dentro del desarrollo general de la obra, que continúa con los trabajos correspondientes a los demás sectores.

La información sobre este tramo ya terminado se suma a los porcentajes de avance de las intervenciones actualmente en marcha. De esta manera, el proyecto comprende tanto infraestructura instalada como nuevos tendidos y equipamientos que todavía se encuentran en proceso de ejecución.

Antofagasta de la Sierra espera la conexión

El intendente Mario Cusipuma manifestó su satisfacción por el avance de los trabajos y destacó la importancia que tendrá la infraestructura para los habitantes de Antofagasta de la Sierra y para el desarrollo productivo local. El jefe comunal puso el acento en la futura incorporación de la localidad al sistema eléctrico provincial y en la expectativa de completar la obra durante el próximo año.

"Antofagasta va a estar interconectada al sistema provincial, lo cual nos llena de satisfacción. Hay una proyección para el año que viene poder culminar con la obra", señaló Cusipuma.

Sus declaraciones se enmarcan en el objetivo central del proyecto: establecer una conexión que permita integrar el norte de Belén y Antofagasta de la Sierra a la red eléctrica provincial. La culminación de los trabajos posibilitará, según lo previsto, mejorar el suministro y ampliar las posibilidades de desarrollo de las comunidades de la Puna.

El proyecto eléctrico y el mini hospital de El Peñón

Durante la reunión encabezada por Raúl Jalil también se evaluó el desarrollo del proyecto del mini hospital para El Peñón, una iniciativa que formó parte de los temas abordados junto con el seguimiento de la conexión eléctrica.

En el encuentro participaron el vicegobernador Rubén Dusso, los ministros Eduardo Niederle y Juan Marchetti, y el intendente Mario Cusipuma. La agenda incluyó, por lo tanto, tanto el avance de la infraestructura energética como el análisis del proyecto sanitario previsto para esa localidad.

La información difundida no precisa porcentajes de ejecución, plazos de finalización ni características técnicas del mini hospital. El dato confirmado es que su desarrollo fue evaluado durante la misma instancia en la que las autoridades analizaron el estado de la obra eléctrica.