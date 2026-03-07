La conmovedora carta de la familia de Nahuel Gallo tras su liberación: "Gracias por no olvidarlo"

Casi una semana después de que el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo recuperara su libertad tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, su familia decidió hacer pública una carta de agradecimiento dirigida a quienes acompañaron el proceso.

El mensaje fue publicado en redes sociales por su hermano Kevin Gallo y lleva la firma de toda la familia: su madre Griselda Heredia y sus hermanos Armando Gallo, Daiana Gallo y Kevin Gallo.

La carta se presenta bajo un título contundente que sintetiza el sentimiento colectivo de quienes atravesaron la larga espera:

"448 DÍAS DESPUÉS, TAMBIÉN NOSOTROS VOLVIMOS A SER LIBRES".

El texto refleja la dimensión emocional que tuvo el cautiverio para el entorno más cercano del gendarme. Durante más de un año, la familia vivió en una permanente incertidumbre, con la sensación de que el tiempo se detenía mientras aguardaban noticias.

"Somos la familia del gendarme Nahuel Gallo", comienza el comunicado, para luego enumerar a los integrantes que firman el mensaje y dejar claro que las palabras representan no solo a ellos, sino también a sus seres queridos más cercanos.

"Fueron días muy duros"

En el texto, la familia describe el impacto emocional que significó atravesar un período de tanta incertidumbre.

Según expresaron, los meses transcurridos desde la detención hasta la liberación estuvieron marcados por una carga emocional que difícilmente pueda describirse con precisión.

"Fueron días muy duros, de esos que te marcan para siempre y que nadie está preparado para vivir."

La carta remarca que la liberación de Nahuel no significó únicamente el fin de su detención, sino también el final de un largo período de angustia compartida.

La familia lo expresa con claridad al señalar que el regreso no fue una liberación individual, sino colectiva.

"Cuando Nahuel recuperó la libertad, no fue solamente él quien volvió a ser libre.

Después de 448 días, con él también sentimos que nos liberábamos nosotros".

Durante ese tiempo —explican— vivieron con una sensación permanente de espera y ansiedad, con la vida cotidiana suspendida por la incertidumbre.

"Durante todo este tiempo vivimos con el corazón en pausa, esperando el día en que pudiéramos volver a estar completos."

El valor del acompañamiento

Otro de los ejes centrales del mensaje es el reconocimiento a quienes acompañaron a la familia durante el proceso.

El texto subraya que en momentos extremos se hace evidente la importancia del apoyo humano y colectivo.

"En momentos así uno entiende que nadie se salva solo."

La familia sostiene que detrás de cada paso dado durante la lucha por la liberación hubo personas que estuvieron presentes, colaboraron y acompañaron cuando la situación era más difícil.

Entre los elementos que destacan del proceso, señalan especialmente:

El acompañamiento permanente de personas cercanas.

La ayuda concreta de quienes intervinieron o colaboraron en distintos momentos.

La preocupación genuina de quienes siguieron el caso.

El apoyo emocional en los momentos más difíciles.

Según expresan, esa red de apoyo fue fundamental para sostener la esperanza durante un período que describen como profundamente doloroso.

Un mensaje de unidad nacional

La carta también incluye una reflexión sobre el respaldo recibido desde distintos sectores de la sociedad argentina.

La familia asegura haber descubierto durante este proceso un país solidario, en el que muchas personas se acercaron para acompañar aun sin conocerlos personalmente.

"También entendimos que tenemos un país increíble, lleno de gente que, aun sin conocernos, estuvo cerca, acompañando, rezando y haciendo todo lo posible para que Nahuel pudiera volver a casa."

En esa línea, destacan que ese acompañamiento trascendió las diferencias políticas o ideológicas.

"Dejando de lado sus distintas ideas, posiciones o miradas, y acompañando como argentinos, sin diferencias."

Para los familiares del gendarme, ese gesto colectivo de solidaridad representa uno de los aspectos más significativos que dejó la experiencia.

Un cierre marcado por la gratitud

El mensaje concluye con una expresión directa y sencilla que resume el sentimiento predominante de la familia tras el final de la larga espera.

"Queremos agradecer profundamente a todos.

Muchas gracias por esta lucha."

A través de estas palabras, la familia de Nahuel Gallo buscó no solo compartir el alivio por su regreso, sino también reconocer a quienes estuvieron presentes durante los 448 días de incertidumbre que marcaron sus vidas.

La carta, difundida en redes sociales, se transformó así en un testimonio del impacto humano que dejó el episodio y en una forma de cerrar públicamente uno de los capítulos más difíciles para la familia del gendarme catamarqueño.

El contenido expresa lo siguiente:

"Somos la familia del gendarme Nahuel Gallo.

Su madre, Griselda Heredia, junto a sus hijos Armando Gallo, Daiana Gallo y Kevin Gallo, hermanos de Nahuel, queremos expresar estas palabras en nombre de todos nosotros y de nuestros seres queridos más cercanos. Fueron días muy duros, de esos que te marcan para siempre y que nadie está preparado para vivir.

Cuando Nahuel recuperó la libertad, no fue solamente él quien volvió a ser libre.

Después de 448 días, con él también sentimos que nos liberábamos nosotros, porque durante todo este tiempo vivimos con el corazón en pausa, esperando el día en que pudiéramos volver a estar completos.

En momentos así uno entiende que nadie se salva solo.

Detrás de cada paso hubo personas que estuvieron, que ayudaron, que se preocuparon de verdad y que no soltaron nuestra mano cuando más lo necesitábamos.

También entendimos que tenemos un país increíble, lleno de gente que, aun sin conocernos, estuvo cerca, acompañando, rezando y haciendo todo lo posible para que Nahuel pudiera volver a casa, dejando de lado sus distintas ideas, posiciones o miradas, y acompañando como argentinos, sin diferencias.

Queremos agradecer profundamente a Todos.

Muchas Gracias por esta Lucha".