Catamarca impulsa medidas para fortalecer la industria y la agroindustria

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación, Pablo Lavigne, en la que se analizaron diversas medidas orientadas a fortalecer la competitividad de la industria y la agroindustria del norte argentino.

Durante el encuentro, ambas autoridades evaluaron los alcances de las modificaciones impositivas incorporadas en la nueva Ley Laboral N°27.802, normativa que recientemente fue promulgada y que introduce una serie de beneficios para el sector productivo.

La reunión permitió revisar en detalle el impacto potencial de estas herramientas en la estructura productiva regional, particularmente en aquellas actividades vinculadas con el agro, la industria y los procesos de modernización tecnológica que buscan mejorar la eficiencia del sistema productivo.

Uno de los aspectos destacados del encuentro fue el análisis del rol del clúster semillero como instrumento para impulsar el desarrollo local, un sector considerado estratégico para la innovación agrícola y la generación de valor agregado en las economías regionales.

Incentivos para la reconversión energética

Entre las disposiciones incorporadas en la normativa recientemente promulgada, se incluyen beneficios fiscales destinados a promover la reconversión energética en el sector productivo.

En particular, se establece que las inversiones en reconversión energética realizadas por empresas mediante la instalación de sistemas de energía solar podrán acceder a un régimen especial de amortización acelerada en el plazo de un año.

Este mecanismo tiene un impacto directo en la estructura fiscal de las empresas, ya que permite computar más rápidamente las inversiones realizadas en el impuesto a las ganancias, generando un incentivo concreto para la incorporación de energías renovables en los procesos productivos.

Entre los puntos técnicos más relevantes de esta disposición se destacan:

Régimen de amortización acelerada para inversiones en reconversión energética.

Aplicación específica a instalaciones de sistemas de energía solar en empresas.

Posibilidad de computar la inversión en el impuesto a las ganancias en el plazo de un año.

Generación de incentivos para la incorporación de energías renovables en la industria y la agroindustria.

La medida busca promover un proceso de modernización productiva en el que la eficiencia energética y la reducción de costos operativos se conviertan en factores centrales para mejorar la competitividad del sector.

Reducción del IVA para energía en sistemas de riego

Otro de los puntos analizados durante la reunión fue la modificación en la carga impositiva aplicada a la energía utilizada en el sector agroindustrial.

La normativa contempla una reducción en la alícuota del impuesto al valor agregado (IVA) para la provisión de energía eléctrica destinada a sistemas de riego, un insumo clave para múltiples actividades agrícolas.

Con esta modificación:

La alícuota del IVA se reduce del 27% al 10,5% para la energía utilizada en sistemas de riego.

La medida está dirigida específicamente a actividades vinculadas con la agroindustria.

El objetivo principal es disminuir los costos energéticos del sector.

Esta reducción busca mejorar la competitividad del agro al reducir uno de los componentes más relevantes en los costos de producción, especialmente en regiones donde los sistemas de riego cumplen un papel fundamental para sostener la actividad agrícola.

En conjunto, las disposiciones incorporadas en la legislación representan un incentivo para la inversión en reconversión energética y la modernización de los sistemas productivos, promoviendo al mismo tiempo una mayor eficiencia en el ciclo agroindustrial.

El rol estratégico del sector semillero

Durante la reunión también se abordó la situación del sector semillero, considerado un componente clave para el desarrollo agrícola y la innovación tecnológica en el campo.

En este contexto, se analizó la posibilidad de avanzar en la adhesión de la Argentina al convenio internacional UPOV 91, iniciativa que se inscribe dentro del acuerdo comercial alcanzado con los Estados Unidos.

Este estándar internacional, adoptado por numerosos países, establece mecanismos de protección para la innovación en el desarrollo de semillas, lo que lo convierte en una herramienta relevante para atraer inversiones y fomentar el desarrollo tecnológico dentro del sector.

La discusión sobre la adhesión al convenio se enmarca en un proceso más amplio orientado a fortalecer la competitividad del sector semillero y consolidar su capacidad de innovación.

Gobernadores del norte impulsan una agenda común

Las gestiones vinculadas a estos temas fueron impulsadas por los gobernadores:

Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

Gustavo Sáenz, de Salta.

Raúl Jalil, de Catamarca.

Los mandatarios provinciales propusieron además avanzar en la organización de una próxima reunión entre empresarios industriales de la región y el funcionario nacional Pablo Lavigne.

El objetivo de este encuentro será trabajar en una agenda ampliada sobre la realidad de la industria del norte argentino, abordando cuestiones vinculadas con el desarrollo productivo, la competitividad regional y el acceso a nuevos beneficios para el sector.

De esta manera, la reunión entre autoridades provinciales y nacionales se inscribe en un proceso de diálogo institucional orientado a identificar herramientas concretas que impulsen la inversión, la innovación tecnológica y el crecimiento de las economías regionales del norte argentino.