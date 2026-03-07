Cúneo Libarona habló tras dejar el Ministerio de Justicia: "Quedaron asignaturas pendientes"

El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona se refirió a su salida del Gobierno nacional y aseguró que durante su gestión quedaron "algunas asignaturas pendientes", entre ellas la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.

En una entrevista con Radio con Vos, el exfuncionario señaló que uno de los principales objetivos de su agenda era avanzar con los nombramientos en tribunales, un proceso que finalmente no pudo concretarse.

"Quedaron pendientes algunos temas importantes. El más importante era cubrir las vacantes en la Justicia", afirmó. Según explicó, actualmente existen cerca de 300 cargos sin ocupar entre jueces, fiscales y defensores.

Cúneo Libarona indicó que el avance en esos nombramientos depende de acuerdos políticos y del tratamiento de los pliegos en el Congreso. "Si no hay acuerdo en el Congreso, no se puede avanzar con los nombramientos", sostuvo.

El exministro también mencionó otros proyectos que impulsó durante su paso por el Gobierno y que ahora deberán continuar sus sucesores. Entre ellos destacó una iniciativa para implementar la oralidad en los procesos civiles y comerciales, con el objetivo de reducir los tiempos judiciales.

"Trabajamos en un proyecto de ley para establecer plazos muy exigentes y acortar la enorme duración que tienen los procesos", explicó.

Además, señaló que otra de las propuestas buscaba modernizar la ley de sociedades comerciales para actualizar el marco normativo y ampliar la libertad de contratación. "Eso ahora lo van a seguir los que continúan en el ministerio", agregó.

Pese a los temas pendientes, el exfuncionario consideró que la mayor parte de los objetivos que se había planteado antes de asumir fueron cumplidos. "Yo tenía un plan desde septiembre de 2023 y prácticamente todo se logró. El ministerio quedó ordenado y también el área de derechos humanos", aseguró.

El desgaste del cargo y la decisión de dejar el Gobierno

Durante la entrevista, Cúneo Libarona también habló del desgaste personal que implicó su paso por el Gobierno y explicó que su decisión de renunciar estuvo vinculada a cuestiones personales.

"Estoy grande y necesito tiempo para mi vida, para ver a mis hijos y a mi nieto", afirmó.

El exministro reveló además que el ritmo de trabajo le generó un fuerte impacto físico. "Adelgacé 14 kilos. El estrés del poder es tremendo. Me levantaba a las cuatro de la mañana, caminaba, volvía a dormir una hora y arrancaba el día otra vez", relató.

En ese sentido, indicó que tras dejar el cargo comenzó a priorizar su salud. "Lo primero que hice al salir del Gobierno fue pedir turno para una resonancia magnética", comentó.

Negó internas y destacó su relación con Milei

Cúneo Libarona también rechazó versiones sobre supuestas tensiones dentro del Ministerio de Justicia, particularmente con el exviceministro Sebastián Amerio.

"No hay ninguna interna. Alguien se dedicó a instalar esa imagen, pero es absolutamente falsa", sostuvo.

Según explicó, ambos tenían funciones diferentes dentro de la gestión. "Él tenía un trabajo muy importante con el Consejo de la Magistratura y el vínculo con la Casa Rosada. Teníamos roles definidos y una relación cordial", señaló.

El exministro también destacó la relación que mantiene con el presidente Javier Milei y aseguró que durante su gestión se respetó la independencia del Poder Judicial.

"El Presidente me pidió algo muy claro: respeto absoluto por la independencia de la Justicia", afirmó.

En ese sentido, agregó: "Nunca le pedí nada a ningún juez por ninguna causa".

Aunque ya no forma parte del gabinete, Cúneo Libarona indicó que continuará colaborando con la gestión de manera informal.

"Voy a seguir ayudando como consejero si me consultan. Quiero que al Gobierno le vaya bien", afirmó. "Si al Gobierno le va bien, le va bien a la Justicia", concluyó.