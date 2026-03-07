Trump anunció una coalición militar contra los cárteles y presentó a Milei como "un amigo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en Miami la creación de una nueva coalición militar regional para combatir a los cárteles del narcotráfico y las redes terroristas en América Latina. El anuncio se realizó durante la cumbre denominada "Escudo de las Américas", en la que participó el presidente argentino Javier Milei junto a otros mandatarios de la región.

El encuentro se desarrolló en el Trump National Doral Miami, el complejo hotelero y club de golf del mandatario estadounidense, que durante las últimas horas funcionó como sede de la reunión de líderes latinoamericanos considerados alineados con la administración republicana.

Durante su discurso, Trump presentó a Milei como "un amigo" y recordó públicamente el respaldo político que le brindó en las elecciones legislativas argentinas. "Estaba feliz. Iba un par de puntos abajo y subió como un cohete, justo en Argentina y el presidente Milei está aquí", expresó el mandatario estadounidense.

La iniciativa anunciada por Washington fue bautizada como Coalición Anticárteles de las Américas y busca establecer un esquema de cooperación regional para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo, además de contrarrestar la influencia geopolítica de China en el hemisferio.

"En este día histórico nos unimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que aquejan nuestra región", afirmó Trump ante los líderes presentes. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre el funcionamiento operativo de la alianza.

El presidente estadounidense señaló que el núcleo del acuerdo es el compromiso de "usar la fuerza militar letal para destruir los centros de los cárteles y redes terroristas" y pidió a los mandatarios regionales cooperación para enfrentar el avance de estas organizaciones.

"Necesitamos su ayuda. Líderes de esta región permitieron que grandes extensiones del hemisferio occidental quedaran bajo control directo de bandas transnacionales", sostuvo.

Según explicó Trump, el objetivo es actuar contra organizaciones que, según definió, imponen su poder mediante "asesinatos, torturas, extorsión, narcotráfico, sobornos y terror".

El mandatario también destacó la reconstrucción y fortalecimiento del ejército estadounidense durante su primera administración y resaltó la capacidad militar de su país en el escenario internacional. En ese contexto, mencionó operaciones recientes contra objetivos vinculados a Irán y sostuvo que esas acciones evitaron que ese país obtuviera un arma nuclear.

La cumbre reunió a líderes de distintos países de la región que integrarán la nueva alianza geopolítica impulsada por Washington. Entre ellos participaron Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Tito Asfura (Honduras), Mohamed Irfaan Alí (Guyana), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago), además del presidente argentino.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el canciller Pablo Quirno.

Durante el encuentro también se abordó el escenario internacional vinculado al conflicto con Irán y su posible impacto en América Latina. Trump sostuvo que la guerra contra el régimen iraní no es un asunto ajeno a la región y propuso avanzar en un sistema de cooperación multilateral para enfrentar estructuras terroristas vinculadas a Teherán en el continente.

El cónclave comenzó a las 8.30 (hora del este) con el saludo protocolar de los mandatarios latinoamericanos al presidente estadounidense y concluyó antes del mediodía. Tras la reunión se aguardaban encuentros bilaterales entre los jefes de Estado y funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según indicaron voceros oficiales, el objetivo del foro es promover la seguridad, la libertad y la prosperidad en el continente mediante una estrategia común contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal.