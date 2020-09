La Corte Suprema les dio una licencia extraordinaria de 30 días a Bruglia y a Bertuzzi, los jueces que quiere desplazar el Gobierno

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgó hoy una licencia extraordinaria de 30 días a los jueces federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, sobre quiénes el máximo tribunal resolvió ayer tratar el per saltum que presentaron ante la avanzada del kirchnerismo para desplazarlos.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los cinco jueces de la Corte le concedieron a los magistrados las licencias que habían pedido hasta tanto el máximo tribunal resuelva el caso. El planteo lo habían hecho hace 10 días cuando el gobierno nacional publicó los decretos por los cuáles se dejaba sin efecto sus traslados a la Cámara Federal de Comodoro Py y debían volver a sus tribunales de origen.

“Dada la crítica situación de inestabilidad descripta, solicitamos asimismo que se contemple la posibilidad de concedernos una licencia de carácter extraordinario”, plantearon Bruglia y Bertuzzi en su nota del 17 de septiembre pasado.

Pero en ese momento la Corte no resolvió y envió el pedido de licencias a la Cámara Federal de Casación Penal que tampoco lo resolvió porque las licencias extraordinarias corresponden al máximo tribunal. Entonces, los jueces solicitaron una licencia ordinaria a los tribunales a los que volvieron.

Ahora la Corte les concedió la licencia. “Considerar en uso de licencia con goce de haberes a los Sres. magistrados Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi desde el día 18 de septiembre del corriente hasta año y por el término de 30 días”, dice la resolución firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Así, los magistrados no deberán estar en los tribunales orales de origen hasta que la Corte Suprema resuelva sus planteos. Bruglia y Bertuzzi habían pedido la licencia como una forma de no convalidar su regreso a los tribunales de origen tras la decisión del Senado de no darle acuerdo a sus traslados y del Poder Ejecutivo de validarlo con la publicación del decreto. Bruglia está de licencia en el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py y Bertuzzi en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

En licencia ordinaria también se encuentra Germán Castelli, el tercer juez trasladado que judicializó la revisión de esa decisión. Castelli fue trasladado al Tribunal Oral Federal 7, donde está el juicio por los cuadernos de la corrupción, en el que está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El máximo tribunal aceptó ayer tratar los per saltum que los tres magistrados presentaron contra sus desplazamientos de los cargos trasladados. Los cinco jueces de la Corte aceptaron la vía del per saltum porque entendieron que se trata de un caso de gravedad institucional.

“La decisión del caso excede notoriamente el interés de las partes y se proyecta no solamente sobre el interés de todo el universo de jueces que han sido trasladados hasta la fecha, sino sobre el interés general en preservar el sistema republicano de gobierno”, señaló el máximo tribunal y agregó que “resulta indudable que la intervención inmediata de esta Corte es el único remedio eficaz para evitar tanto el daño individual sobre los derechos de los actores como, principalmente, el daño a las instituciones de la República. Si, como se denuncia, estuviéramos en presencia de acciones de poderes públicos llevadas a cabo en contra de la Constitución, su prolongación en el tiempo causará una lesión en los derechos individuales de los jueces afectados cuya completa reparación futura, de no intervenirse prontamente, resulta -por lo menos- incierta”.

La Corte dispuso que el Consejo de la Magistratura de la Nación -el órgano que inició la discusión sobre los traslados- contesté la demanda de los jueces y que luego dictamine el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Para eso, el máximo tribunal abrevió todos los plazos judiciales y se espera que su fallo se conozca la semana que viene.