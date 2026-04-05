Caputo defendió los créditos del Banco Nación a funcionarios y anticipó una inflación de marzo más alta

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió a los funcionarios que accedieron a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina y aseguró que no existe ninguna irregularidad en la operatoria.

"Fueron inducidos por mí. No hay nada ilegal ni mucho menos inmoral. Encuentro patético que lo pongan como si fuera un delito", afirmó el funcionario, tras el pedido de informes impulsado por la oposición para conocer detalles sobre los préstamos otorgados a integrantes del equipo económico y legisladores oficialistas, que alcanzaron montos de hasta US$350.000.

Caputo sostuvo que es "lógico y normal" que un funcionario con salario pueda acceder a los productos del banco estatal y remarcó que los créditos no tienen condiciones más ventajosas que las disponibles para el resto de la sociedad. Como ejemplo, mencionó al secretario de Finanzas Federico Furiase, quien —según indicó— tramitó el préstamo como cualquier ciudadano. Además, destacó que la entidad ya otorgó más de 27.000 créditos.

En esa línea, el ministro recomendó a la población iniciar el trámite para acceder a una vivienda: "Es una oportunidad única. Le conviene al país porque su desarrollo es un motor de reactivación y de justicia social. Apúrense para sacar, hay sobrestock y las propiedades no subieron tanto".

En paralelo, aclaró que la salida del exjefe de Gabinete de Capital Humano Leandro Massaccesi no estuvo vinculada con el crédito obtenido. Según explicó, la ministra Sandra Pettovello se comunicó para precisar que la decisión no tuvo relación con ese tema. Tras su renuncia, Massaccesi había afirmado públicamente que no cometió ningún acto fuera de la ley y que accedió al préstamo cumpliendo todos los requisitos.

Por otra parte, Caputo volvió a referirse a la inflación de marzo, cuyo dato difundirá el INDEC el 14 de abril. El ministro anticipó que "probablemente venga más alta" debido al impacto del aumento del petróleo y de la educación, factores que calificó como coyunturales.

"Nosotros no eludimos los datos. Hasta el año pasado la inflación había bajado al 1,5% mensual, pero cayó mucho la demanda porque la gente se asustó antes de las elecciones y la inflación volvió un escalón para arriba. Hay que reconstruir, es confianza y lleva tiempo", explicó, y agregó que el alza internacional del petróleo —superior al 50%— también incidió en la dinámica de precios.