Adorni reactiva su agenda y se reunirá con seis ministros para reordenar la gestión

La investigación judicial en torno a Manuel Adorni alteró los planes del Gobierno nacional, que ahora busca reforzar su rol ejecutivo y mostrarlo activo, lejos de las polémicas. En ese marco, el funcionario retomará su agenda de reuniones individuales con ministros y participará el lunes del encuentro de Gabinete.

El último cónclave del Presidente con sus ministros había sido el 24 de febrero. La nueva reunión se realizará antes de la ronda de encuentros que Adorni iniciará con los integrantes del gabinete para reordenar la dinámica de gestión.

La reactivación de la agenda se definió tras una reunión privada entre Milei y Adorni en la Quinta de Olivos, donde abordaron el rumbo de la gestión y la denominada "segunda etapa" del gobierno con vistas al resto del año y a 2027. El primer paso será una serie de reuniones con ministros y equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de cada cartera.

El cronograma comenzará el lunes con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, continuará el martes con el titular de Salud Mario Lugones y el miércoles con el ministro de Defensa Carlos Presti. También están previstos encuentros con el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

La decisión de retomar estas reuniones busca recuperar el ritmo de trabajo tras semanas en las que el oficialismo quedó enfocado en una estrategia defensiva por cuestionamientos y tensiones internas. El objetivo es ordenar prioridades y coordinar apoyos dentro del gabinete.

Las reuniones individuales con ministros habían sido una de las dinámicas impulsadas por Adorni desde su llegada a la jefatura de Gabinete. Ahora, el Gobierno busca retomar ese esquema en una semana que también prevé actividad oficial junto al Presidente.

En paralelo, Milei intenta reconstruir la confianza pública y considera clave avanzar con la sanción de unas 90 leyes o reformas en el Congreso. En ese contexto volvió a reunirse la mesa política del Gobierno, encabezada por Adorni, para dejar de lado internas y concentrarse en la agenda legislativa.