La diputada Zalazar dijo que hay gente que teme estar en blanco porque pierde beneficios como la AUH

La diputada provincial, Mónica Zalazar, en diálogo con diario La Unión, habló sobre dos de los proyectos con perspectiva de género que impulsó e ingresó a la Cámara Baja con el objetivo de tratarlos prontamente ya que considera que son de suma necesidad, como el boleto gratuito de transporte público a mujeres que presten servicio bajo el régimen especial de contrato de trabajo de personal de casas particulares registradas o la creación de un sistema de ponderación de nivel de riesgo sobre las denuncias receptadas de víctimas de violencia de género en el ámbito de las Unidades Judiciales.

Cabe mencionar que Zalazar también impulsó el uso del sistema de tobilleras electrónicas de geolocalización en personas identificadas como agresoras de violencia de género y en las que les recaen medidas de restricción de acercamiento en la provincia de Catamarca.

"El boleto gratuito para empleadas domésticas surge a partir de una conversación que se tuvo con el Ministerio de Transporte de la Nación y su Secretaría de Género, en la cual nos dijeron los beneficios que están disponibles, entonces nos llamó la atención el tema de la empleada doméstica. Al recaudar información con el Sindicato de Amas de Casa descubrimos que hay muchísimas empleadas en negro, cerca del 75% no se encuentra registrado. A ese 25% que está en blanco, la patronal le puede reconocer o no el boleto, pero el otro 75% no recibe ningún beneficio", expresó la legisladora.

En este sentido, agregó que muchas tienen que hacer más de dos viajes para llegar o quedarse hasta última hora. "El Estado tiene contemplado esto así que hemos presentado este proyecto, está en la comisión de Legislación General esperando para su tratamiento", manifestó.

Además, comentó que el proyecto también apunta a que los empleadores registren a las trabajadoras. En este marco, añadió que de la misma manera es necesario que las empleadas no pierdan otros beneficios del Estado tras quedar en blanco, ya que muchas temen perder, por ejemplo, la AUH. "Tenemos que avanzar en legislación, tratar de que los beneficios que están percibiendo no sean incompatibles y que la gente no tenga miedo de estar en blanco, es un gran beneficio porque te garantiza que vos el día de mañana, todos los años que trabajaste te sirvan para una jubilación", señaló y celebró que ahora la Anses reconozca aportes por cada hijo, ya que considera que es una manera de reconocer el trabajo no remunerado de las amas de casa.

"Las tareas de cuidado nunca fueron remuneradas, nunca fueron valoradas, las mujeres al último terminaban separadas, viudas o solas y sin ningún beneficio. Y toda la vida trabajó, estuvo cuidando al marido, a los hijos, a los nietos, pero no recibió nada", sostuvo.

Posteriormente, refirió que "este tipo de políticas inclusivas se da en gobiernos mal llamados populistas para ofender, pero la verdad que no ofende nada, más ofende ver a una mujer sin sus derechos o a un pobre sin su casa".

El proyecto solicita específicamente la provisión del boleto gratuito de transporte público a mujeres que presten servicio bajo el régimen especial de contrato de trabajo de personal de casas particulares registradas de la provincia de Catamarca.

"Se considera trabajo en casas particulares a la prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades como la asistencia personal y acompañamiento a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad", expresó y más adelante señaló que el beneficio mencionado se aplica en el transporte público de pasajeros, en sus servicios urbanos e interurbanos de jurisdicción provincial.

Serían beneficiarias de la ley las mujeres que: a) son parte del personal doméstico con retiro; b) están inscriptas en el registro de la Administración Federal de Ingresos Públicos; c) cumplen con lo establecido en la ley Nacional N° 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares; d) otro factor o circunstancia que determine la autoridad de aplicación.

Denuncia por violencia de género

Al respecto del proyecto, Zalazar dijo que busca crear un sistema de ponderación de nivel de riesgo sobre las denuncias receptadas de víctimas de violencia de género en el ámbito de las Unidades Judiciales dijo que "es muy importante porque se venía trabajando en la Secretaría de Género y nosotros tomamos conocimiento y lo presenté en marzo".

El documento establece que tiene como fin principal tomar los datos contenidos en las denuncias receptadas vinculadas a hechos de violencia de genero para crear el sistema mencionado, para que con la información recabada, las autoridades pertinentes actúen con mayor celeridad y eficiencia, teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del agresor y de esta forma evitar daños y consecuencias irreversibles para víctimas y para cuidar su integridad psicofísica.

La ponderación del nivel de riesgo de víctimas de violencia de género basada en las denuncias recibidas debe realizarse en base a la siguiente clasificación:

a) nivel rojo: victima con nivel de riesgo alto, con más de una denuncia realizada, cuya integridad física se ve amenazada de manera inminente;

b) nivel naranja: victima con nivel de riesgo medioque si bien su integridad física no constituye un riesgo inminentese debe tener recaudos;

c) nivel amarillo: victima con nivel de riesgo bajo, cuya denuncia se tomó debidamente, dándole cierto grado de seguridad.

Para la ponderación del nivel de riesgo de víctimas de violencia de género se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

a) cantidad de denuncias realizadas;

b) antecedentes del agresor;

c) si media orden de restricción;

d) el o los hechos denunciados;

e) gravedad del daño producido por el hecho denunciado;

f) informe de salud emitido en revisión médica;

g) evaluación decontexto socio ambiental de la víctima;

h) otros que el Ministerio Publico Fiscal considere.