En el Congreso de la nación La frase de Alberto Fernández sobre la pandemia que las redes no perdonaron: "#No nos olvidamos" En su cuarta apertura el Presidente inauguró el nuevo año parlamentario con un discurso repleto de afirmaciones polémicas. Entre los tema que abordó, se encuentra la embestida contra la Corte Suprema, la crítica a los medios y la condena a Cristina Kirchner. Sin embargo, Twitter estalló por una frase en particular.