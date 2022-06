La grieta entre el Presidente y la Vicepresidenta se profundiza

La Vicepresidenta le había pedido al Presidente durante el acto por los 100 años de YPF que “use la lapicera con los que tienen que darle las cosas”. La frase generó otra grieta y profundizó la interna, generando que un sector de la administración de Alberto Fernández saliera a contestarle que “los que usan mal la lapicera son los funcionarios de Cristina”

Ante las críticas, la Vicepresidenta realizó este sábado un comentario en sus redes sociales cuestionando las críticas.

“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas”. El tuit de hace minutos de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner hizo recrudecer al extremo la disputa de poder en lo más alto del Gobierno, luego de que ella y el presidente Alberto Fernández se mostraran juntos ayer, en la celebración del centenario de YPF

Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso. https://t.co/qS5Q9SX3sF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 4, 2022

El mensaje en la red social fue escrito sobre otro tuit de Energía Argentina (Enarsa) en el que directamente se vuelve a hablar de “funcionarios que no funcionan”, y se acusa de mentir a uno de los ministros del Gobierno, que según la empresa estatal de energía es Matías Kulfas, titular de la cartera de Desarrollo Productivo.

Todo comenzó en la tarde noche de ayer con una nota, en el que, en off the record, desde un sector del gobierno se indicó que “Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa”. La vicepresidenta le había pedido “acción” a su compañero de fórmula usando esa misma referencia: qué use su lapicera.

Lo que técnicamente parece una diputa por los caños y las chapas con las que se construirá el gasoducto Néstor Kirchner, no es más que un nuevo y feroz capítulo de la interna del Gobierno que no hace otra cosa que reflejar el muy complejo momento que pasa el cuarto gobierno kirchnerista.