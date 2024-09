La hermana de Fabiola Yañez declarará el próximo lunes

La investigación al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez se reactivará el lunes cuando se presente a declarar como testigo la hermana de la ex primera dama, Tamara Yañez , quien arribó al país desde Madrid para presentarse en la causa a cargo del fiscal federal Ramiro González.

La declaración de Tamara fue pedida por la abogada de su hermana, Mariana Gallego y sumaría evidencia relativa a la acusación que se hizo al ex presidente, vinculada a presuntos golpes a Fabiola además de episodios de supuesto hostigamiento y maltrato mientras fueron pareja.

La cita para Tamara es el lunes a las 10 en la sede de la fiscalía, en el quinto piso de Comodoro Py 2002.

En principio, la hermana de Fabiola estaba convocada para este viernes, pero la abogada defensora de Alberto Fernández, Silvina Carreira, pidió reprogramar la declaración por cuestiones de su agenda como letrada.

Lo hizo en el mismo escrito que presentó a la fiscalía en el que pidió once medidas de prueba y anexó fotografías e imágenes de actividades oficiales de la querellante en el período en el que denunció haber sido golpeada, junio de 2021.

La defensa aportó imágenes de la participación de Yañez el 30 de junio de 2021 desde Olivos en el "Foro Público de Género" de la ONU donde "puede apreciarse el buen estado de salud de la señora Yañez sin presencia de moretón alguno en su rostro", argumentó.

En la investigación debe declarar aún la ex amiga de Fabiola y ex empleada de Presidencia Sofía Pachi, cuya citación se postergó por razones de salud y aún no tiene nueva fecha

Además, el fiscal tiene que resolver si cita a los testigos que aportó la defensa del ex Presidente y que dejaron su testimonio en una escribanía.

Los sobres con sus dichos identificados por letras se entregaron al fiscal y quedaron abiertos ante todas las partes esta semana sin que se haya tomado aún una decisión al respecto.

El fiscal resolvió enviar exhortos a España, donde reside en la actualidad Fabiola junto a su madre, Miriam Verdugo, para que esta última declare a la distancia y para que la Justicia de ese país supervise la extracción de datos del teléfono celular de Yañez y el envío de esa información a la Argentina.