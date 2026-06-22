La Justicia busca a Jésica Cirio, su celular y ver si tiene todavía el video de los dólares

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia federal dispusiera una serie de medidas destinadas a ubicar a Jésica Cirio.

La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, después de que un allanamiento realizado el domingo en el domicilio de la modelo y conductora, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, no arrojara los resultados esperados. Durante el procedimiento, Cirio no fue encontrada en el lugar, situación que impulsó nuevas acciones judiciales.

Según informaron fuentes judiciales, el objetivo principal de estas medidas es localizar a la conductora para proceder al secuestro de su teléfono celular y de otros dispositivos tecnológicos que puedan resultar relevantes para la investigación.

La intención de los investigadores es someter esos elementos a peritajes con el fin de determinar si allí se encuentra almacenado el video en el que Cirio aparece mostrando fajos de dólares en el vestidor de la casa de San Vicente donde vivió junto a Martín Insaurralde durante su matrimonio.

El video que se transformó en una pieza clave

La búsqueda de ese material audiovisual se convirtió en uno de los puntos centrales del expediente. Durante el fin de semana, el diario La Nación publicó una serie de videos grabados por Cirio en los que se observa un vestidor masculino con millones de dólares guardados en distintos lugares.

De acuerdo con la información difundida, en las imágenes pueden verse importantes sumas de dinero almacenadas en cajas, bolsas, una valija y cajones ubicados debajo de remeras.

Ese vestidor pertenecía a Insaurralde y se encontraba en la vivienda de San Vicente donde convivió con Cirio durante el tiempo en que estuvieron casados. Para la Justicia, la relevancia de esos registros es considerable debido a que podrían aportar información clave sobre distintos aspectos de la causa, entre ellos:

• La fecha en que fueron grabados.

• El lugar exacto donde fueron registrados.

• El origen de las imágenes.

• Las circunstancias en las que fueron obtenidas.

Los investigadores consideran que el contenido del video podría constituir una prueba de importancia dentro de la causa por enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado a Insaurralde.

Allanamientos en Buenos Aires y nuevas pistas

La difusión pública de los videos derivó en una rápida reacción judicial. El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, quien en octubre de 2024 había solicitado la indagatoria de Insaurralde por enriquecimiento ilícito, requirió la realización de dos allanamientos que fueron autorizados por el juez Armella y ejecutados el domingo por la mañana.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en el departamento que Cirio posee en el barrio porteño de Las Cañitas.

Durante ese operativo, efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 19 mil dólares y armas registradas a nombre de Nicolás Trombino, pareja de la conductora. Sin embargo, ni Cirio ni Trombino se encontraban en el inmueble al momento del allanamiento y tampoco se hallaron elementos que, según las fuentes consultadas, pudieran resultar útiles para la investigación.

La inspección en la vivienda de Elías Piccirillo

El segundo allanamiento se realizó en la vivienda de Elías Piccirillo, ex pareja de Cirio. Actualmente, Piccirillo cumple prisión domiciliaria en el marco de una causa por extorsión a un ex socio.

La Justicia decidió avanzar sobre ese domicilio debido a que públicamente se había vinculado a Piccirillo con la posible tenencia de los videos que actualmente busca la investigación. Durante el procedimiento, el ex pareja de la conductora entregó voluntariamente su teléfono celular y proporcionó la clave de acceso para que el personal de Gendarmería pudiera inspeccionar el contenido del dispositivo.

Tras la revisión correspondiente, los investigadores constataron que los videos buscados no se encontraban almacenados en ese teléfono.

La posibilidad de que Cirio esté fuera del país

Mientras continúan las tareas para ubicar a la conductora, en los tribunales surgió información que indica que Cirio podría encontrarse fuera del país.

No obstante, según señalaron fuentes judiciales, ese dato todavía no se encuentra acreditado dentro del expediente. La modelo está imputada en la causa, aunque actualmente no pesa sobre ella ninguna prohibición para salir de la Argentina.

Sin embargo, sí tiene la obligación de informar a la Justicia cuando realiza viajes al exterior. De acuerdo con una de las fuentes consultadas, hasta el momento no existe constancia dentro del expediente de que haya comunicado una salida del país.

El origen de la investigación contra Insaurralde

La causa judicial tuvo su punto de partida en septiembre de 2023, cuando se difundieron videos de Martín Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici durante un viaje de lujo realizado a bordo de un yate en Marbella.

En aquel momento, Insaurralde se desempeñaba como jefe de Gabinete del gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof. Tras la difusión de esas imágenes, el funcionario dejó su cargo en medio de la campaña para las elecciones nacionales de 2023, que posteriormente ganó Javier Milei.

Posteriormente, el fiscal Sergio Mola y Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), solicitaron la indagatoria de Insaurralde y de otros familiares por presunto enriquecimiento ilícito.

Según el planteo de los fiscales, el exintendente no podía justificar su nivel de vida con los ingresos percibidos como funcionario público. En ese contexto, el dictamen fiscal señaló que el viaje realizado en el yate "Bandido" tuvo un costo de:

• 41.087,65 euros.

• 8.189,30 dólares.

Una investigación en pleno desarrollo

La causa continúa avanzando con nuevas medidas orientadas a esclarecer el origen y el contenido de los videos recientemente difundidos. La prioridad actual de la Justicia es localizar a Jésica Cirio para acceder a sus dispositivos electrónicos y determinar si allí se encuentra el material audiovisual que podría aportar información relevante para la investigación.

Mientras tanto, la conductora permanece imputada en el expediente, aunque por el momento no existe un pedido de indagatoria en su contra. El resultado de las nuevas medidas ordenadas por el juez Luis Armella podría convertirse en un elemento determinante para el avance de una causa que mantiene bajo investigación a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito.