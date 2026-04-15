Con el apoyo de Catamarca, Industriales del Norte piden declarar la emergencia del sector

En el marco de la segunda jornada de la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, realizada en Tucumán, representantes de las uniones industriales del Norte Grande expusieron un documento crítico ante legisladores y vicegobernadores de toda la región.

El texto fue elaborado por UNINOR (Uniones Industriales del Norte Grande) y presentado como un manifiesto conjunto que sintetiza la preocupación del sector por el escenario económico actual.

Durante la lectura ante los parlamentarios, los industriales describieron un panorama de "marcado deterioro" en la actividad productiva, con énfasis en la caída de la producción, la pérdida de empleo, las dificultades estructurales en la región, la falta de diversificación económica y el riesgo de cierres irreversibles de empresas.

El eje central del planteo fue el pedido formal de declaración de la emergencia industrial, en respuesta a una crisis que, según remarcaron, golpea con especial intensidad al Norte Grande.

Las diez provincias y una firma colectiva

El documento fue suscripto por referentes industriales de las diez provincias del norte argentino, consolidando una postura regional unificada frente al Parlamento.

Los firmantes fueron Jorge Rocchia Ferro (Tucumán), José María Cantos (Santiago del Estero), Federico Gatti (Jujuy), Juan Manzolillo (Corrientes), Juan Carlos Serrano (La Rioja), Julio Fazio (Salta), Aldo Kaston (Chaco), Roberto Farías Menéndez (Catamarca), José Coll (Misiones) y Jorge Antueno (Formosa).

La presencia de representantes de todas las jurisdicciones reforzó el mensaje de que la problemática excede situaciones aisladas y responde a una crisis estructural del entramado productivo regional.

Producción en caída y empleo en riesgo

Durante la exposición, los industriales advirtieron que la actividad registra una caída interanual significativa, una tendencia que, según expresaron, adquiere un impacto todavía mayor en el Norte Grande. La preocupación se concentra especialmente en que, en esta región, el cierre de empresas suele ser irreversible, debido a la escasa diversificación económica que caracteriza a varias de las provincias.

El documento resumió esa alarma en una definición contundente: "Sin industria no hay Nación. Sin industria no hay región".

A partir de ese diagnóstico, el sector propuso la creación de una comisión específica que permita avanzar en la elaboración de una ley de emergencia industrial, como instrumento para atender la situación crítica.

Las medidas propuestas para enfrentar la crisis

El manifiesto presentado ante el Parlamento incluyó una serie de medidas orientadas a aliviar la situación del sector y recuperar competitividad.

Entre las principales propuestas figuran:

reducción de cargas impositivas

eliminación de trabas al comercio interprovincial

revisión integral de los esquemas fiscales

libre disponibilidad de saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

gestión ante ARCA para suspender ejecuciones fiscales

revisión de tributos provinciales y municipales

Uno de los puntos más destacados fue el pedido para garantizar la libre disponibilidad de los saldos a favor de Ingresos Brutos, al considerar que hoy esos recursos inmovilizados afectan de manera directa la liquidez empresarial.

A la vez, solicitaron la intervención parlamentaria para gestionar ante ARCA la suspensión de ejecuciones fiscales mientras persista el actual contexto de crisis.

Según remarcaron, las distorsiones tributarias a nivel provincial y municipal deterioran la competitividad de las empresas y profundizan la fragilidad del tejido industrial.