Adornigate: una jubilada dijo que la venta del inmueble fue negocio de su hijo

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni incorporó este miércoles una nueva ronda de testimonios con la declaración de Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas que financiaron la compra de un departamento ubicado en Caballito.

Sbabo, de 64 años, se presentó en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, donde sostuvo que desconoce los detalles de la operación inmobiliaria. Durante su testimonio, apuntó directamente a su hijastro, Leandro Miano, al afirmar que la venta del inmueble fue "un negocio" de él, quien —según relató— administró la transacción junto a Pablo Martín Feijoo, hijo de la otra acreedora y titular del otro 50% del crédito.

La operatoria del departamento de Caballito

La causa busca esclarecer la compra del departamento de la calle Miró, en Caballito, cuya adquisición por parte de Adorni se concretó en noviembre del año pasado. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el inmueble fue comprado por un valor declarado de US$230.000.

Sbabo declaró que el dinero utilizado para adquirir su parte de la propiedad, en mayo de 2025, era propio, y precisó que percibe una jubilación mensual de $350.000. También indicó que fue su hijo quien le sugirió otorgar el crédito a Adorni, y remarcó un dato central para la causa: la operación se realizó sin intereses.

Según explicó, la oportunidad de inversión fue acercada por Feijoo, a quien identificó como allegado al funcionario. Además, aclaró que la escribana Adriana Mónica Nechevenko no fue quien la contactó con Adorni, un punto que también forma parte de la reconstrucción judicial de la operatoria.

La otra jubilada y el origen del inmueble

En paralelo a la declaración de Sbabo, también se encontraba prestando testimonio Beatriz Viegas, igualmente de 64 años. Ambas deberán aportar detalles sobre el mecanismo utilizado tanto para la compra original como para la posterior financiación al funcionario.

Uno de los ejes centrales del expediente es precisamente el origen del inmueble. Según consta en la causa, la propiedad pertenecía previamente al exfutbolista Hugo Morales, quien declaró haber vendido el departamento a las dos jubiladas por US$200.000, una cifra US$140.000 inferior al valor inicial ofrecido por inmobiliaria. Morales explicó que el departamento requería refacciones y que, ante la falta de compradores, decidió aceptar la rebaja. En declaraciones radiales resumió la operación con una frase: "Lo vendimos contentos".

Otras propiedades, préstamos y viajes bajo análisis

El expediente no se limita al departamento de Caballito. La fiscalía también analiza:

una propiedad no declarada en un country de Exaltación de la Cruz

viajes al exterior del funcionario

movimientos patrimoniales del matrimonio

En una ronda testimonial previa declararon Graciela Molina y su hija Victoria María José Cancio, quienes otorgaron a Adorni un préstamo de US$100.000 en 2024 mediante garantía hipotecaria.

Ese crédito contempló una tasa del 11% anual, 24 cuotas, US$30.000 ya abonados y un saldo pendiente de US$70.000. La operatoria coincidió con la compra de una vivienda en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, por parte de su esposa, Bettina Angeletti. Como garantía, la familia habría comprometido un departamento ubicado en Parque Chacabuco.

Secreto fiscal levantado

Mientras avanzan las testimoniales, el fiscal Pollicita aguarda información solicitada a distintos organismos públicos, luego de que el juez federal Ariel Lijo dispusiera levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa.

La medida permitirá acceder a declaraciones juradas, movimientos bancarios, consumos, ingresose inversiones. El objetivo central es determinar si el patrimonio de Manuel Adorni se corresponde con sus ingresos declarados, en una causa que ahora suma nuevos elementos sobre el financiamiento del departamento de Caballito y el rol de las acreedoras que intervinieron en la operación.