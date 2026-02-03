La Justicia investiga empresas fantasma en EE.UU. que habrían recibido fondos de la AFA

La Justicia federal ordenó avanzar en la investigación sobre empresas radicadas en Estados Unidos que habrían recibido fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una causa que analiza presuntas maniobras de lavado de activos con impacto en el sistema del fútbol argentino, que incluye a clubes de todo el país.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, y apunta a esclarecer el destino de los recursos generados por la Selección Argentina en el exterior.

El foco en TourProdEnter y sociedades sin actividad aparente

En su resolución, el magistrado ordenó librar oficio al Banco Coinag para que informe de manera detallada todos los productos bancarios —cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, con sus respectivos extractos históricos— correspondientes a TourProdEnter LLC y a otras cuatro sociedades: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.

Según la investigación, estas firmas carecerían de actividad económica clara y habrían sido utilizadas para recibir y mover fondos provenientes de TourProdEnter, empresa liderada por Javier Faroni, señalada en el expediente como la encargada de recaudar dinero para la AFA en el exterior.

De acuerdo con la causa, a través de esa estructura se habrían canalizado unos 260 millones de dólares, generados mediante contratos de partidos amistosos de la Selección Argentina, acuerdos con Adidas y el servicio de streaming AFA Play.

Peritaje al patrimonio de Banfield y vínculos con Sur Finanzas

Además del capítulo internacional, la resolución judicial ordenó un peritaje integral del patrimonio del Club Atlético Banfield y del fideicomiso asociado a la institución, así como el requerimiento de información sobre su relación con la financiera Sur Finanzas.

La causa pone bajo análisis el funcionamiento de esa financiera, acusada de montar un esquema de préstamos a clubes del fútbol argentino con tasas consideradas usurarias, a cambio de derechos de televisación. Según consta en el expediente, ese mecanismo se habría implementado con aval, permiso o recomendación de la AFA.

Personas físicas bajo investigación

El requerimiento judicial también alcanza a distintas personas físicas mencionadas en la causa. Entre ellas figura Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, así como Graciela Vallejo, madre de Ariel y presidenta formal de la compañía, además de Agustín Vallejo.

El listado incluye también a Oscar Fabián Tucker, María Fernanda Sena Argis, Ignacio Javier Uzquiza, Bárbara Castelli y Federico José Spinosa, y al expresidente de Banfield, Eduardo Spinosa, lo que refuerza la línea investigativa sobre los vínculos entre dirigentes del fútbol y la financiera.

Operaciones con criptomonedas bajo análisis

En paralelo, los investigadores analizan documentación que indicaría que Banfield habría concretado la venta del futbolista Giuliano Galoppo al São Paulo de Brasil mediante una operatoria con criptomonedas.

Según surge de la causa, se investiga una presunta falta de declaración de la operación en la Argentina, una modalidad que podría dificultar la trazabilidad de los fondos y que se suma a los elementos que la Justicia busca esclarecer en el expediente.