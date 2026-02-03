Reforma laboral: Bullrich retoma negociaciones en el Senado ante el impacto fiscal en las provincias

Con el inicio formal del tratamiento de la reforma laboral cada vez más próximo, el oficialismo vuelve a activar las negociaciones en el Senado. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezará este martes una nueva reunión con los jefes de los bloques dialoguistas, en la antesala del debate del proyecto en la Cámara Alta, cuyo impacto fiscal genera preocupación en varias provincias, entre ellas Catamarca.

El encuentro se desarrollará en un contexto de negociaciones intensas tanto por el contenido del texto como por las consecuencias económicas que algunos artículos podrían tener en las jurisdicciones provinciales. En particular, el capítulo impositivo aparece como el principal foco de tensión con los senadores que mantienen un vínculo directo con gobernadores aliados al Gobierno nacional.

La reunión está prevista para las 15 horas en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical, el mismo ámbito donde se realizó el primer intercambio la semana pasada. En esa instancia, los bloques no kirchneristas acercaron observaciones al dictamen firmado en diciembre, que el Ejecutivo busca llevar al recinto en las próximas semanas.

Desde el oficialismo sostienen que el diálogo continúa abierto y que el objetivo es arribar a la sesión con el mayor consenso posible. La fecha tentativa que maneja Bullrich para el tratamiento en el recinto es el 11 o el 12 de febrero.

Ganancias y fondos provinciales, el eje de las objeciones

Uno de los principales cuestionamientos de los bloques dialoguistas se centra en la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades incluida en el proyecto. Al tratarse de un tributo coparticipable, la modificación implicaría una disminución directa de recursos para las provincias.

El planteo fue trasladado al oficialismo por legisladores con llegada directa a los gobernadores y continúa siendo uno de los puntos a resolver antes del debate en el recinto. Mientras en la Casa Rosada buscan sostener el artículo, los sectores aliados impulsan la incorporación de mecanismos de compensación para las provincias.

Otro aspecto que generó reparos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un nuevo esquema de indemnizaciones financiado con recursos de la Anses. Durante el primer encuentro, algunos senadores propusieron limitar su alcance, al menos, a las pequeñas y medianas empresas.

Las cuentas del oficialismo

En paralelo a las negociaciones legislativas, el Gobierno mantiene conversaciones con los gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza esos contactos con el objetivo de despejar resistencias y asegurar apoyos clave para el tratamiento del proyecto.

En el Senado, el oficialismo analiza distintos escenarios. Tras la primera reunión, Bullrich aseguró que el acuerdo con los bloques dialoguistas "está consolidado", aunque reconoció la existencia de reclamos puntuales. "Hemos reunido 44 voluntades y estamos trabajando en los detalles", afirmó. También sostuvo que existe "un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno".

Del encuentro de la semana pasada participaron referentes de la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales, entre ellos Eduardo Vischi, Carlos "Camau" Espínola, Carlos Arce, Beatriz Ávila, Flavia Royón, Julieta Corroza, Edith Terenzi y Natalia Gadano. El jefe del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, no estuvo presente y es esperado para la reunión prevista para este martes.