La Justicia ordenó rastrear transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia

La Justicia federal ordenó profundizar la investigación sobre el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial del dirigente, identificar el origen de sus ingresos y obtener información sobre sus bienes, cuentas y movimientos financieros.

La resolución, firmada este viernes, incluye pedidos de documentación a organismos públicos, entidades bancarias, registros y organizaciones vinculadas con Tapia. Entre los requerimientos figuran sus declaraciones juradas, cuentas comitentes, vehículos registrados a su nombre o en los que estuvo autorizado a operar, y pagos realizados por la AFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el Sindicato de Choferes de Camiones.

Además, el magistrado ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa del titular de la AFA, con el propósito de acceder a información que permita reconstruir su situación económica y patrimonial.

Las medidas se adoptaron después de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien el 13 de octubre solicitó investigar las transferencias provenientes de la FIFA, los depósitos efectuados por el sindicato y ampliar las diligencias sobre Moyano.

El expediente busca reunir información documental para comparar la evolución de los bienes y movimientos financieros de Tapia con los ingresos declarados. Los requerimientos judiciales forman parte de esa investigación y, por sí solos, no implican que se haya probado una irregularidad.

Declaraciones juradas, antecedentes laborales y vehículos

Entre las primeras medidas dirigidas a reconstruir la situación patrimonial del presidente de la AFA, Lijo solicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe cómo acceder a las declaraciones juradas que Tapia presentó entre 2016 y 2022, incluidos los anexos reservados.

La documentación permitirá incorporar al expediente información sobre las presentaciones patrimoniales del dirigente durante ese período. El requerimiento se complementa con otras solicitudes orientadas a identificar bienes, activos y antecedentes que puedan contribuir a esclarecer la evolución de su patrimonio.

El juez también pidió al CEAMSE que precise si se encontraron los registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006. La solicitud apunta a obtener documentación relacionada con esos períodos específicos.

En paralelo, requirió al Registro de la Propiedad Automotor que informe en qué vehículos Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y que remita los legajos correspondientes a cuatro rodados. Entre ellos se encuentra un BMW X4 adquirido en junio de 2020. La resolución incluye, además, pedidos de informes sobre causas judiciales anteriores que puedan aportar información relevante acerca de bienes, sociedades, deudas, activos financieros y productos bancarios vinculados con el dirigente.

De esta manera, la investigación contempla tanto documentación declarativa como registros administrativos, antecedentes judiciales y datos relacionados con la titularidad o utilización de vehículos.

Los depósitos de Camiones bajo investigación

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es el origen de 37 acreditaciones por un total de $1.494.678,79 realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia.

Según la información incorporada al expediente, los movimientos se registraron entre enero de 2016 y enero de 2019. La Justicia busca establecer el concepto de esos pagos y determinar a qué correspondían dentro de la relación del dirigente con la organización sindical.

Para avanzar en esa línea, se solicitó al sindicato que informe el motivo de las transferencias y remita el legajo de Tapia. El requerimiento también comprende documentación sobre las funciones que desempeñó, sus recibos de haberes y las liquidaciones correspondientes a otros conceptos.

La reconstrucción de estos movimientos constituye una de las líneas de investigación destinadas a identificar los ingresos percibidos por el presidente de la AFA y contrastarlos con la evolución patrimonial bajo análisis.

El pedido judicial busca establecer si las acreditaciones respondieron a remuneraciones, pagos por funciones u otros conceptos, a partir de la información que deberá proporcionar la entidad.

Las tres transferencias de la FIFA y los pagos en dólares

Otro eje de la investigación está relacionado con tres transferencias de la FIFA que llegaron a cuentas de Tapia durante 2018, 2019 y 2020. Los movimientos registrados suman casi 190.000 dólares y son objeto de un requerimiento específico para determinar su origen y concepto.

Los montos individualizados en el expediente son los siguientes:

2018: US$49.585,53.

2019: US$124.583,56.

2020: US$15.408,09.

La suma de las tres operaciones asciende a US$189.577,18.

A partir del pedido del fiscal Pollicita, el juez Lijo libró un exhorto a Suiza para que la FIFA informe el motivo de los pagos realizados al titular de la AFA. El requerimiento no se limita a las tres transferencias identificadas. También incluye el detalle de los pagos, honorarios, dietas o viáticos que el organismo internacional le haya abonado desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones que dieron origen a esas sumas.

La información solicitada permitirá incorporar al expediente los antecedentes de los desembolsos efectuados por la FIFA y establecer a qué conceptos correspondieron. El objetivo general de la medida es reconstruir los ingresos vinculados con la actividad de Tapia y cotejarlos con sus declaraciones patrimoniales.

La Justicia también pidió explicaciones por pagos de la AFA

La investigación alcanza igualmente a las operaciones realizadas por la Asociación del Fútbol Argentino. Lijo solicitó documentación sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia, sus límites de utilización, las normas que autorizaron su uso y las rendiciones de gastos correspondientes.

El requerimiento apunta a conocer las condiciones bajo las cuales se utilizaron esos instrumentos y a obtener los registros que permitan reconstruir los consumos y las justificaciones presentadas.

El juez también pidió a la AFA que explique cinco transferencias efectuadas a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000. A esos movimientos se suma otro punto que deberá ser aclarado por la entidad: los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber percibido de la AFA.

La documentación requerida permitirá incorporar información sobre las transferencias, los gastos realizados mediante tarjetas corporativas y los viáticos declarados. Estas líneas de investigación se suman a los pedidos efectuados a la FIFA y al Sindicato de Choferes de Camiones para identificar el origen de otros ingresos.

Cuentas bancarias, inversiones y regularización de activos

La resolución también dispone una serie de requerimientos dirigidos a distintas entidades bancarias para establecer si Tapia tuvo cuentas, tarjetas, cajas de seguridad, operaciones cambiarias o vínculos con billeteras digitales. Además, exige información sobre dos cuentas comitentes y sus movimientos. La finalidad es reunir datos sobre las operaciones financieras del dirigente y ampliar el conocimiento de sus activos y productos bancarios.

Otro pedido fue dirigido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo deberá informar si Tapia y Moyano ingresaron a los regímenes de regularización de activos o de pago de Bienes Personales establecidos por la Ley 27.743.

En caso de que hayan adherido a alguno de esos mecanismos, ARCA deberá precisar qué bienes, monedas o valores declararon. La solicitud incorpora una nueva dimensión a la reconstrucción patrimonial, ya que contempla la eventual existencia de bienes o activos incluidos en esos regímenes de regularización. La información deberá permitir determinar si hubo presentaciones y, de ser así, cuáles fueron los elementos declarados.

Paola Moyano: levantamiento de los secretos fiscal

La investigación también se amplió sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia. El juez ordenó solicitar a ARCA información sobre su situación fiscal, patrimonial y financiera, incluidas declaraciones juradas, bienes, deudas, facturación, movimientos registrados y eventuales activos en el exterior.

A su vez, dispuso requerir información a bancos, a la Caja de Valores y a COELSA sobre cuentas, operaciones, transferencias, inversiones y billeteras digitales. El objetivo de estas medidas es reconstruir la situación económica de Moyano y establecer los movimientos financieros que puedan resultar relevantes para la causa.

Según los antecedentes incorporados al expediente, Moyano fue registrada como firmante de dos cuentas de Tapia y como cotitular de una caja de seguridad. Esos datos forman parte del contexto en el que el fiscal Pollicita solicitó extender las medidas de investigación sobre su patrimonio.

El levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero permitirá requerir información a distintas instituciones para completar el relevamiento dispuesto por el magistrado.