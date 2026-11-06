La Juventud Universitaria Peronista de Catamarca renovó sus autoridades

La Juventud Universitaria Peronista (JUP) de Catamarca llevó adelante el acto de asunción de sus nuevas autoridades el jueves 6 de noviembre, a las 19 horas, en la sede del Partido Justicialista. La ceremonia reunió a las máximas autoridades del PJ provincial, referentes políticos, representantes universitarios y dirigentes de la organización a nivel nacional y regional, en una jornada que marcó el inicio de una nueva etapa para la militancia universitaria peronista en la provincia.

Entre los presentes estuvieron Lucía Corpacci, Gustavo Saadi, Paola Fedeli y Claudia Paladino, junto con autoridades de la Mesa Nacional de la Juventud Universitaria Peronista y representantes de las regionales de Jujuy, La Rioja y Salta. También participaron representantes de la Universidad, quienes acompañaron el recambio de autoridades y respaldaron este momento institucional de la organización.

La convocatoria reflejó el acompañamiento político e institucional a la nueva conducción, además de poner en evidencia los vínculos que la JUP sostiene con sus distintas representaciones territoriales.

Ariana Moreno encabezará la nueva conducción

Durante el encuentro se formalizó la asunción de quienes tendrán a su cargo las principales responsabilidades dentro de la estructura provincial de la organización. Ariana Moreno asumió como secretaria general, acompañada por Ulises Ocampo y Candela Fernández Díaz en las secretarías adjuntas. En tanto, Melina Medina y Melissa Molas Jalil quedaron al frente de las secretarías ejecutivas.

La nueva conformación quedó integrada de la siguiente manera:

Secretaria General: Ariana Moreno.

Ariana Moreno. Secretario Adjunto: Ulises Ocampo.

Ulises Ocampo. Secretaria Adjunta: Candela Fernández Díaz.

Candela Fernández Díaz. Secretarias Ejecutivas: Melina Medina y Melissa Molas Jalil.

La distribución de responsabilidades establece el equipo que tendrá la tarea de conducir el trabajo político y organizativo de la JUP en Catamarca, en una etapa que plantea como ejes centrales la consolidación de la organización estudiantil y el fortalecimiento de la participación de las juventudes.