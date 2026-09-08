La mesa política definió que Quirno y Presti viajen a Tierra del Fuego por la Base Naval

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada con un objetivo central: mantener el control de la agenda política a partir de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en la cadena nacional del pasado jueves, vinculadas con la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas.

El encuentro estuvo encabezado, como ocurre todos los martes, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó de manera excepcional con la presencia del canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

El reducido círculo de funcionarios trabajó principalmente sobre la parte operativa de los anuncios presidenciales y sobre los próximos pasos relacionados con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa, que actualmente se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, podría ser enviada al Congreso el próximo viernes y presentada formalmente durante la semana siguiente.

La decisión es que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo considera que cuenta con una base sólida de apoyos. A partir de allí comenzará una etapa marcada por el trabajo en las comisiones y las negociaciones con los distintos bloques.

La reunión también incluyó un repaso de distintos temas de gestión del Gobierno nacional y de la agenda legislativa diseñada para los próximos días.

Quirno y Presti a Tierra del Fuego

Durante el encuentro, Pablo Quirno expuso sobre los próximos procedimientos destinados a sancionar a empresas internacionales que operan en las islas sin autorización. Por su parte, Carlos Presti presentó el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico que el Gobierno busca instalar en Tierra del Fuego.

En ese marco, se resolvió que ambos ministros viajen este viernes a la provincia para recorrer la zona donde se proyecta la obra. La intención es que la visita permita avanzar y acelerar la construcción de la base integrada.

La decisión vincula directamente la agenda política sobre Malvinas con el desarrollo de una infraestructura estratégica en el sur del país. La presencia de los titulares de Relaciones Exteriores y Defensa permitirá recorrer el área y avanzar sobre los aspectos relacionados con el proyecto.

Quiénes participaron de la mesa política

La reunión de este martes contó con la participación de los principales integrantes de la mesa política del Gobierno.

A la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se sumaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Sobre la mesa estuvieron tanto las medidas vinculadas con Malvinas como los proyectos que forman parte de la agenda legislativa y las cuestiones de gestión que deberán resolverse durante los próximos días.

Según la información proporcionada, Bullrich y Martín Menem realizaron un repaso de los proyectos que se encuentran actualmente en tratamiento en ambas cámaras del Congreso. A su turno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó un análisis de los distintos convenios viales que se vienen firmando con las diferentes provincias.

El financiamiento de la Base Naval Integrada

La administración libertaria comunicó, a través de la Oficina del Presidente, que los fondos destinados a la Base Naval Integrada en el sur estarán contemplados en el Presupuesto Nacional del próximo año.

En paralelo, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró durante la habitual conferencia de prensa de los martes que la construcción será financiada exclusivamente por la Argentina. "No hay ningún acuerdo con los Estados Unidos al respecto, ningún apoyo de ninguna índole", aclaró el funcionario.

De esta manera, el Gobierno busca dejar establecida su posición respecto del financiamiento de la obra y de la participación de otros países en el proyecto. La construcción de la Base Naval Integrada aparece así vinculada con las medidas anunciadas por Milei en torno a la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas y con la planificación que quedó bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

El impacto político del anuncio presidencial

A pocos días de la cadena nacional, el oficialismo realizó una evaluación de la repercusión que tuvieron los anuncios presidenciales y detectó una importante respuesta en las redes sociales. La lectura dentro del Gobierno fue positiva. La mesa política considera que el mensaje tuvo un alcance significativo en la sociedad y trabaja ahora para extender esa repercusión.

La estrategia apunta a que los próximos movimientos legislativos contribuyan a mantener la atención sobre el tema y permitan prolongar el impacto político generado por el anuncio. Una fuente que supervisó las interacciones, las reproducciones, el alcance y las audiencias sostuvo: "En términos de difusión estuvo a la altura de las medidas más populares anunciadas".

La evaluación sobre el alcance del mensaje forma parte de la estrategia oficial para sostener la agenda sobre Malvinas durante las próximas semanas, particularmente mientras avanza la preparación del proyecto legislativo.

La agenda legislativa

Los anuncios sobre Malvinas también modificaron la planificación legislativa que el Gobierno había diseñado para los próximos días.La hoja de ruta original contemplaba la presentación del Presupuesto 2027 el 15 de septiembre y la habilitación del debate por la reforma laboral en el Senado en esa misma fecha.

Los recientes anuncios alteraron esa planificación, por lo que la mesa política deberá ahora ordenar nuevamente la hoja de ruta y ajustar la estrategia frente a los compromisos legislativos inmediatos.

Para la presentación del Presupuesto, el Presidente tiene previsto volver a reunir a diputados y senadores de La Libertad Avanza, con el objetivo de despejar dudas y remarcar la importancia de la iniciativa. Se trata de una práctica que Milei ya puso en marcha para determinadas sesiones consideradas claves en el Congreso.