El Gobierno denunció penalmente a cinco empresas petroleras que operan en Malvinas

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada en el proyecto de Presupuesto 2027.

La Oficina del Presidente informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, presentó la denuncia con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.

La presentación judicial alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Según informó el Ejecutivo, Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates contarían con licencias otorgadas por el Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno sostuvo que esas actividades violan las disposiciones de la Ley 26.659 y precisó que la presentación también alcanza a los accionistas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

La denuncia se dirige además contra los directores, gerentes, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran intervenido en los hechos investigados.

"La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes", señaló la Oficina del Presidente.

El Ejecutivo afirmó además que continuará con las investigaciones y las acciones que considere necesarias ante actos que, según su posición, vulneren los derechos soberanos de la Argentina.

En paralelo, Milei firmó una instrucción presidencial dirigida a Caputo para que se priorice, durante la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos destinados a la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos.

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre.

El Gobierno sostuvo que ambas medidas forman parte de una política destinada a fortalecer las capacidades del Estado para la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales y el resguardo de los intereses estratégicos del país.