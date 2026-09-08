Malvinas, soberanía y Congreso: el Gobierno reúne a la mesa política

El Gobierno reunirá este martes, desde las 13, a la mesa política en la Casa Rosada para avanzar en el seguimiento de la estrategia oficial sobre Malvinas y evaluar el desarrollo de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional. El encuentro tendrá como novedad la incorporación, por primera vez, del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes deberán presentar los avances correspondientes a sus respectivas áreas.

La convocatoria de ambos funcionarios había sido definida este lunes durante la reunión de Gabinete encabezada por Milei. Allí, además de realizarse un seguimiento de la estrategia oficial vinculada con Malvinas, el Presidente resolvió que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comience su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La reunión de este martes adquiere así una dimensión política y legislativa. El oficialismo deberá comenzar a delinear su estrategia de cara al inminente trabajo en las comisiones y a las negociaciones que deberá entablar con los bloques opositores y aliados para avanzar con la iniciativa. Al mismo tiempo, el Gobierno buscará sostener y aprovechar el impacto político generado por el anuncio presidencial.

Una agenda centrada en la soberanía nacional

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional planteado por Milei contempla tres objetivos centrales, que concentran buena parte de la estrategia que el Ejecutivo pretende desplegar alrededor de Malvinas. En primer lugar, busca endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra las empresas y sus proveedores que operen sin autorización en las islas, con la posibilidad de habilitar, en los casos que corresponda, el juicio en ausencia.

El segundo eje consiste en la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, concebido como un ámbito destinado a articular las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

El tercer objetivo apunta a dotar a ese organismo de herramientas económicas y diplomáticas para responder ante amenazas provenientes tanto de actores estatales como de actores no estatales.

De esta manera, el debate que se abre en Diputados no estará limitado a una cuestión legislativa puntual, sino que estará vinculado con el conjunto de medidas que el Gobierno presentó como parte de su estrategia sobre la soberanía nacional.

El rol de Presti y el proyecto de la Base Naval Integrada

La presencia del ministro de Defensa, Carlos Presti, también permitirá abordar otro de los proyectos vinculados con la estrategia oficial: la planificación y el financiamiento de la Base Naval Integrada que el Gobierno busca construir en Tierra del Fuego.

Para esta iniciativa, Milei ya dispuso una reasignación de US$142 millones del presupuesto nacional. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones finales mencionadas por fuentes oficiales a TN, el costo total del proyecto se ubicaría entre US$400 y US$500 millones. La diferencia entre los fondos ya reasignados y la estimación total representa, por lo tanto, un desafío de financiamiento para el Poder Ejecutivo. Según la información proporcionada, el Gobierno deberá definir de dónde obtendrá aproximadamente el 70% restante del financiamiento necesario para completar el proyecto.

En ese contexto, la participación de Presti en la mesa política permitirá poner sobre la mesa tanto el estado de la planificación como las necesidades presupuestarias de una obra que forma parte de la agenda vinculada con la estrategia oficial sobre Malvinas.

Las sanciones a empresas y el papel de Cancillería

El canciller Pablo Quirno, por su parte, llegará a la reunión con responsabilidad directa sobre los procedimientos destinados a sancionar a empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas ilegales en el archipiélago. Según explicó el propio canciller el viernes pasado, alrededor de 180 empresas ya fueron advertidas de que deberán optar entre continuar operando en las Islas o enfrentar sanciones en la Argentina.

La advertencia constituye uno de los componentes de la política que el Gobierno busca desplegar frente a las actividades que considera alcanzadas por la normativa vigente. En paralelo, el Ejecutivo ya inició procedimientos contra 45 sujetos humanos o jurídicos que se encuentran en situación de infracción a esa legislación.

Los datos que deberán ser presentados y analizados en la reunión pueden resumirse en los siguientes puntos:

180 empresas fueron advertidas sobre las consecuencias de continuar operando en las Islas.

fueron advertidas sobre las consecuencias de continuar operando en las Islas. Las empresas deberán elegir entre continuar sus actividades en el archipiélago o enfrentar sanciones en la Argentina .

. El Gobierno ya inició procedimientos contra 45 sujetos humanos o jurídicos en situación de infracción.

en situación de infracción. El canciller Pablo Quirno tiene a su cargo los procedimientos relacionados con las sanciones.

Las actuaciones se vinculan con actividades hidrocarburíferas ilegales en el archipiélago.

Incorporando funcionarios

La incorporación de Quirno y Presti a la reunión de este martes responde a una dinámica que el Gobierno viene desarrollando durante las últimas semanas. La mesa política se amplía de manera puntual de acuerdo con los temas que se encuentran bajo análisis, incorporando a funcionarios con responsabilidad directa sobre las áreas involucradas.

En encuentros anteriores habían participado, por separado, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello. La llegada de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa sigue, de este modo, esa misma lógica de incorporar a la discusión política a funcionarios específicos cuando la agenda lo requiere.

El esquema se relaciona, además, con otra decisión impulsada por el Presidente: transformar las reuniones de Gabinete en una instancia semanal fija, todos los lunes a las 10, para incrementar la frecuencia del seguimiento de las distintas áreas del Gobierno.

La reunión de este lunes fue, en ese sentido, la tercera en tres semanas, una dinámica que apunta a establecer un seguimiento más frecuente de la gestión y de las principales iniciativas del Ejecutivo.

El desafío inmediato en Diputados

Mientras la mesa política concentra su atención en Malvinas y en las iniciativas anunciadas por Milei, el Gobierno también deberá enfrentar un escenario complejo en la Cámara de Diputados.

Para este miércoles, Unión por la Patria, Provincias Unidas y otros bloques opositores convocaron a una sesión con el objetivo de impulsar el tratamiento de proyectos relacionados con el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

Ambos temas representan una agenda incómoda para el oficialismo, que deberá buscar la manera de desactivar esa amenaza parlamentaria mientras intenta avanzar simultáneamente con sus propios proyectos.

El escenario obliga a la Casa Rosada a combinar el trabajo legislativo vinculado con Malvinas con una agenda parlamentaria mucho más amplia. En paralelo con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Ejecutivo pretende avanzar con iniciativas de alto impacto como la reforma electoral, el super-RIGI, la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II, entre muchos otros proyectos.

Así, la reunión de este martes en la Casa Rosada se desarrollará en dos planos simultáneos: por un lado, el seguimiento de una estrategia específica sobre Malvinas, soberanía, defensa y política exterior; por otro, la necesidad de ordenar la actividad política del oficialismo frente a un Congreso donde ya comienzan a multiplicarse los frentes de negociación.

La presencia de Pablo Quirno y Carlos Presti por primera vez en la mesa política refleja esa necesidad de articular las distintas áreas involucradas, mientras el Gobierno prepara el desembarco del proyecto de soberanía en Diputados y procura sostener el impulso político generado por los anuncios presidenciales.