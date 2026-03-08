Agenda internacional: Milei despliega una ambiciosa gira entre Nueva York y Santiago

La semana de gestión de Javier Milei comenzará este lunes 9 de marzo con una intensa actividad en Nueva York, marcando una agenda que combina el compromiso institucional con una fuerte apuesta por la atracción de capitales. El primer hito de este periplo internacional tendrá lugar en la Yeshiva University, la institución de educación superior judía más importante del mundo, fundada en 1886. Allí, el mandatario argentino ofrecerá una disertación antes de finalizar la jornada en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, un prestigioso evento benéfico neoyorquino que reconoce anualmente a las personas con mayor influencia en la vida judía y en el respaldo a Israel.

La agenda financiera del martes 10 será igualmente significativa para la estrategia económica del Gobierno. El jefe de Estado mantendrá una reunión privada con Jaime Dimon, CEO de JP Morgan, uno de los bancos de inversión más relevantes de Wall Street. Este encuentro servirá como preámbulo para la inauguración formal de la Argentina Week 2026, un evento diseñado para fortalecer los vínculos financieros del país con las instituciones de inversión globales y fomentar un clima propicio para la llegada de capitales a la Argentina.

La asunción de Kast y la alianza regional en Chile

Tras culminar sus compromisos en los Estados Unidos, el Presidente partirá el mismo martes hacia Santiago de Chile, acompañado por su gabinete. El objetivo central de este traslado es la participación en la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast, el jefe de Estado recientemente electo en el país trasandino.

El acto protocolar se llevará a cabo el miércoles 11 en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso. Esta visita no solo responde a un protocolo diplomático, sino que busca ratificar la consolidación de una alianza política estratégica. Meses antes de este evento, ambos líderes ya habían coordinado la creación de una agenda de trabajo común que contempla tres pilares fundamentales para ambas naciones: la seguridad ante amenazas transnacionales, la gestión conjunta de flujos migratorios en la región y la reactivación económica mediante estrategias coordinadas para el desarrollo mutuo.

El retorno y el pulso del sector agroindustrial

Una vez concluida la ceremonia de asunción, el mandatario regresará a suelo argentino. El jueves 12, Milei retomará sus actividades en la Casa Rosada, donde se prevé que mantenga una serie de reuniones de trabajo con sus ministros para analizar el balance de la gira y definir las acciones de gestión que marcarán el rumbo de las próximas semanas para su administración.

El cierre de esta semana de alta exposición internacional culminará el viernes 13 con un fuerte respaldo al sector productivo nacional. El Presidente participará en la jornada de clausura de Expoagro 2026 (Edición YPF Agro), una cita de especial relevancia institucional y económica. Esta presencia es particularmente significativa, dado que el evento celebra su 20° aniversario, consolidándose como la megamuestra agroindustrial a cielo abierto más importante de toda la región. De esta manera, el Presidente busca equilibrar su intensa agenda de relaciones exteriores con un gesto concreto hacia el motor agropecuario de la economía argentina.