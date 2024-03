La oposición criticó al ENRE por el nuevo aumento del 296% en la tarifa del agua: "Es inadmisible"

El diputado provincial y presidente de la UCR Alfredo Marchioli adelantó que avanzará con un recurso de reconsideración ante la resolución emitida por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRE) quien hace lugar al aumento del 296 % en la tarifa de Aguas de Catamarca SAPEM. El incremento, según apuntó críticamente el diputado, serviría “para financiar obras privadas del Gobernador y familiares”.

De acuerdo con lo expuesto por Marchioli, el planteo de la oposición que presentará tiene que ver con que "es inadmisible" que el ENRE desestimara las recomendaciones de la consultora contratada por ellos mismos y terminara por aprobar un aumento superior.

"El ENRE no tiene razón de existir si sólo defiende los intereses de la empresa y del Gobierno y no de los usuarios" planteó el Diputado considerando que finalmente se decidió dar luz verde al aumento del 296% en un solo tramo y no el 263 sugerido por la consultora, es decir un 33 % menos.

Para el Legislador "qué sentido tiene contratar una consultora, si el propio ENRE, en forma discrecional, no escucha las sugerencias y pedidos y le concede el incremento que solicita la empresa por fuera del procedimiento que regula la revisión de las tarifas".

Marchioli también hizo alusión a su última denuncia pública y recordó que "con este nuevo incremento tarifario, seremos los catamarqueños quienes asumamos el costo y contribuyamos a financiar la obra en ejecución que deriva del acueducto norte, sin factibilidad técnica-ambiental y que beneficia directamente al gobernador Raúl Jalil y sus familiares".