La oposición criticó fuertemente al juicio político a la Corte Suprema: Es arbitrario e ilegal

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reúne nuevamente en el marco del inicio de la primera audiencia con declaraciones de testigos. Este jueves se presentaron los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, además de funcionarios de la Corte Suprema.

Los diputados de Juntos por el Cambio denunciaron la ilegalidad del proceso y abandonaron el recinto hasta el inicio de las declaraciones de los testigos citados en el proceso contra la Corte Suprema. Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, pidió citar como testigo al fiscal Carlos Stornelli luego de que el juez Ramos Padilla lo nombrara en distintos pasajes de su declaración.

Se trata del quinto encuentro de la comisión y el comienzo de la segunda etapa en la que se estructuró la investigación a los cuatro integrantes del Máximo Tribunal que impulsó el presidente, Alberto Fernández, junto a un grupo de gobernadores del Frente de Todos.

La citación de los jueces federales de La Plata y Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, obedece a los casos de “Coparticipación” y la conformación del Consejo de la Magistratura después de que filtraran supuestos chats entre Silvio Robles, colaborador del titular de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, actualmente en uso de licencia.

Fuertes críticas de Juntos por el Cambio al juicio político a la Corte Suprema: “Es “arbitrario e ilegal”

En paralelo, una vez logrado el quorum por parte del oficialismo, Juntos por el Cambio pidió la palabra y el “lilito”, Juan Manuel López, leyó un documento en el que fundamentaron por qué consideran que el proceso es “arbitrario e ilegal”. Plantearon que no hubo “un análisis detallado y pormenorizado respecto a la vinculación entre la prueba que se pretende producir y los hechos que se pretenden investigar”.

Consideraron que se configuró “una flagrante violación al debido proceso puesto que se ha habilitado la producción de prueba que afecta derechos fundamentales de los ciudadanos sin la correspondiente intervención judicial” y que se convirtió al Congreso “en un órgano capaz de ejercer de hecho 'actividades de inteligencia ilegal'”.

Advirtieron que “se ha ordenado producir prueba que viola el derecho a la intimidad de las personas y que, por tanto, ni siquiera podría ser obtenida con la intervención del Poder Judicial” y consideraron que el juicio político a la Corte “es ilegítimo, arbitrario e ilegal y, por tanto, se encuentra viciado de nulidad”.

Luego se retiraron de la comisión y algunos de los diputados de la coalición opositora que integran la comisión brindaron una conferencia de prensa para dar más detalles de su posición.

La presentación de Sebastián Ramos en la comisión de juicio político

Ramos fue quien archivó una denuncia vinculada a los presuntos chats entre el colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro.

El juez dijo en su presentación en comisión que por ley tiene prohibido “cuestionar lo postulado por el Ministerio Público Fiscal” y que el dictamen fue “legal, razonado y fundamentado para dar fortaleza a la opinión a sostener”. Además negó que tenga vínculos con Robles y D'Alessandro.

Alejo Ramos Padilla: “No conozco a Alberto Fernández, mientras que a Cristina Kirchner la vi tres veces”

En el caso de Alejo Ramos Padilla, el juez intervino en una denuncia ante el fuero federal platense presentada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por los presuntos chats entre el asesor judicial Silvio Robles y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires -en uso de licencia-, Marcelo D'Alessandro.

Ramos Padilla dijo en su exposición en comisión de juicio político: “Considero que es importante la aclaración, no conozco al presidente, Alberto Fernández, a la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, la vi tres veces, cuando velábamos a Alfredo Bravo, en un acto de homenaje a María “Chicha” Mariani, y en un acto vinculado a la guerra de Malvinas y a la identificación de cuerpos, esos son los actos en que estuve con ella, no creo que me haya registrado. A Kicillof no lo conozco”.

“Tampoco han sido arrimados al expediente elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D'Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal en los términos establecidos por la ley 25.520″, sostuvo cuando se declaró incompetente y envió la denuncia a Comodoro Py, a la jueza María Eugenia Capuchetti.

Quiénes son el resto de los citados a la comisión de juicio político por el ataque de la Corte Suprema

Por otra parte, además de la citación y declaración de Ramos Padilla y Ramos, otros de los testigos que se harán presentes entre este jueves y el de la semana que viene serán: Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.

En tanto, de la vocalía de Horacio Rosatti: Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti; y el exsenador del radicalismo y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla (propuesto por la legisladora de la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto, a raíz del pedido de juicio político a Ricardo Lorenzetti).