La oposición habla de "un plan de impunidad" e insiste en que el juicio a la Corte no avanzará

Referentes de los principales espacios de la oposición redoblaron sus críticas al Gobierno por el pedido de juicio político a la Corte Suprema, e insistieron en que bloquearán la iniciativa en el Congreso.

En esa línea, se expresaron Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio; Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja; y Juan Manuel López, titular del bloque de la Coalición Cívica.

“Es un intento de apretar al Poder Judicial para poder lograr la impunidad para la Vicepresidenta (Cristina Kirchner)”, afirmó Ocaña este sábado, en declaraciones a “Digamos Todo”, por CNN Radio.

Según la legisladora, la avanzada oficialista sobre la Corte “es el objetivo de gran parte de los proyectos que se han girado en extraordinarias y se suman otras iniciativas que no van a ser aprobadas porque no tienen las mayorías requeridas”. “Esto es evidente que cuando se trate en el recinto no va a tener el número necesario para aprobarse”, remarcó.

“El juicio político va a paralizar el Congreso”

Ocaña, miembro de la comisión de juicio político en Diputados, expresó que “el kirchnerismo busca presionar desde distintos lugares al Poder Judicial para lograr el objetivo central de este gobierno, que no es bajar la inflación ni mejorar los ingresos, sino lograr la impunidad de la vicepresidenta. El juicio político va a paralizar el Congreso”.

“No están dadas las condiciones de admisibilidad como para iniciar el proceso de juicio político. Son escuchas tomadas ilegalmente y no tienen ninguna validez legal. Más allá de esto, no involucra a (Horacio) Rosatti porque son conversaciones de un tercero”, argumentó.

La diputada consideró que “el show que el kirchnerismo quiere montar seguramente lo van a querer extender el mayor tiempo posible. Una vez que tengan un dictamen a favor o en contra, en el recinto no se va a aprobar”.

En el mismo sentido, Juan Manuel López advirtió que, como consecuencia del pedido de juicio político, “el Congreso va a estar trabado por un tiempo. Ojalá pueda funcionar en el último año del Gobierno del Frente de Todos con cierta normalidad”.

A su vez, el diputado que responde a Elisa Carrió cuestionó a Sergio Massa tras la confirmación de que sus tres diputados acompañan la iniciativa oficial contra los cuatro jueces que componen el máximo tribunal.

Según López, el ministro de Economía “se hace bastante el distraído con respecto a qué opina del juicio político a la Corte”.

En declaraciones a Futurock, López planteó que Massa “no es un ministro de Economía técnico. Es uno que viene de ser presidente de la Cámara de Diputados, que fue candidato a Presidente, que tiene ambición política”. Y añadió: “También es responsable del futuro del país y tiene que opinar sobre las cuestiones que están ocurriendo”.

En tanto, Negri aseguró que el juicio político a la Corte “es grave e inadmisible. Vamos a bloquearlo en la Cámara de Diputados dando el debate público”. Y advirtió: “No vamos a tratar ningún otro proyecto de ley mientras el kirchnerismo continúe con este asedio a la Justicia”.