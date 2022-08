La oposición le pidió a Corpacci y Jalil que no tiren leña al fuego y aporten a la calma

El diputado nacional por Catamarca, Francisco Monti (UCR- Juntos por el Cambio) habló sobre los carteles en apoyo a Cristina durante la última sesión y de los posteos que se viralizaron, le pidió a la senadora nacional, Lucia Corpacci y al gobernador Raúl Jalil que “no tiren leña al fuego, deben aportar a la calma en un país que está sufriendo con problemas estructurales en su economía y en la gente. Quienes gobiernan tienen que aportar a la calma y el respeto a las instituciones, y no estar generando revuelo y zozobra institucional con el objetivo de alcanzar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner”, manifestó en declaraciones radiales.

En ese contexto, el legislador lamentó que el Gobierno nacional “actúa como una patota organizada para reclamar impunidad” para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa judicial donde se la investiga por supuesta jefa de una asociación ilícita creada para enriquecerse con el dinero de la obra pública.

“Lo que hay que hacer es respetar la independencia de la Justicia, qué es lo Gobierno nacional no está haciendo y están actuando como una especie de patota organizada en todo el país reclamando la impunidad. Y no solamente está ocurriendo a niveles del Presidente de la Nación sino también en distintos tentáculos a niveles provinciales. En Catamarca claramente también hubo manifestaciones en ese sentido, reclamando que la Justicia no intervenga como tiene que intervenir, reclamando impunidad y prejuzgando desde un ámbito completamente distinto como es el Gobierno de Catamarca a través de una posición que ha asumido el gobernador Jalil y también la senadora Corpacci”, dijo Monti.