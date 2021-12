"La política debe ocuparse a reducir la pobreza y generar empleo"

El diputado electo por Juntos por el Cambio, Alfredo Marchioli se refirió a la Reforma Constitucional y la necesidad de la misma aunque advirtió que existen otras prioridades que debería mirar la clase política y que tienen que ver con la pobreza, la educación y generación de empleo.

Para el dirigente, sobre la Reforma de la Constitución todo el 2022 tendría que dialogarse y ponerse de acuerdo en cuáles tendrían que ser las modificaciones, y la elección de constituyentes se realice junto con las elecciones de Gobernador en 2023, “así no habría especulaciones políticas con respecto al régimen de gobierno y sería algo serio”.

No obstante, Marchioli apuntó a los verdaderos problemas que atraviesa la sociedad y sostuvo que “la política debería darle prioridad a reducir la pobreza en Catamarca y a la generación de empleo” teniendo en cuenta que si se toma el casi 30% de votos en blanco y el ciudadano que no fue a votar, la lectura es que “no encuentran en la política la solución sobre el acceso a la educación, la salud de calidad y la pérdida de nivel adquisitivo” señaló.

En este sentido, el legislador electo manifestó que “no es el vecino común quien pide la reforma constitucional, sino un anhelo de la clase política, por lo que ya es hora de ponerse aq trabajar en lo que la gente quiere y necesita” y agregó que si se toman las palabras del gobernador sobre los gastos electorales, “tranquilamente la elección para constituyentes puede hacerse en 2023, se optimizarían los recursos económicos y los tiempos del vecino, ya que sería un despropósito volver a convocar a elecciones, luego de un año electoral muy largo”.

De igual manera, trajo a colación la función con que fue creado el Consejo Político, Económico y Social Provincial (COPES) y recordó que el mismo “nació con la concepción de aportar en políticas públicas, por lo que debiera abocarse a los objetivos centrales y no ocupar tiempo en cuestiones qué son importantes pero no urgentes”. Marchioli también hizo alusión a los fondos discrecionales que maneja el Poder Ejecutivo y que no son consensuados y cargó remarcando que “las acciones de gobierno no están dando respuestas a la gente y agigantan las desigualdades que hay en Catamarca”.

Consultado sobre el diálogo con el Gobierno, Marchioli señaló que “aún el gobernador no cumplió con el anuncio de convocatoria al diálogo con la oposición y se sigue avanzando en cuestiones que necesitan ser concertadas por lo que de esta forma es difícil llegar a los acuerdos".

"Está claro que el Gobierno no quiere dialogar con la oposición y pretende imponer cuáles son los temas que se deben abordae y las prioridades de los catamarqueños, y aquí claramente se deben resolver son la pobreza y generación de empleo", apuntó Marchioli tras exhortar a convocar a una mesa política para definir las medidas, acciones y programas para reducir la pobreza, achicar las desigualdades y generar un desarrollo económico con perspectiva de empleo.