Catamarca y la UNT aprobaron el nuevo Estatuto de YMAD

El proceso de adecuación institucional de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) llegó a su etapa final con la firma del nuevo Estatuto de la empresa por parte del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y la vicerrectora subrogante de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Cristina Grunauer de Falú. La aprobación del instrumento normativo representa la culminación de un proceso iniciado el año pasado, luego de la suscripción de los acuerdos correspondientes y de la sanción de las normas que redefinieron la organización y la nueva conformación institucional de la empresa.

Con este paso quedó formalmente concluida la reestructuración institucional de YMAD, estableciendo un marco normativo que regula su organización, administración y funcionamiento, conforme a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional.

La culminación de un proceso iniciado el año pasado

La firma del nuevo Estatuto constituye el cierre de un proceso de adecuación institucional que comenzó durante el año anterior y que contempló la celebración de distintos acuerdos entre las partes involucradas.

Ese proceso incluyó la aprobación de normas destinadas a redefinir el funcionamiento de YMAD y su nueva conformación institucional, sentando las bases para la actualización del esquema organizativo de la empresa. La rúbrica realizada por el gobernador Raúl Jalil y la vicerrectora subrogante de la UNT formalizó la entrada en vigencia del nuevo Estatuto y permitió completar el proceso de reorganización previsto.

La aprobación del Estatuto responde a lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso que la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán acordaran el marco normativo destinado a regular la organización de YMAD.

Ese instrumento establece las disposiciones que regirán la organización, la administración y el funcionamiento de la empresa en su nueva etapa institucional. De este modo, ambas instituciones avanzaron en la elaboración y aprobación de un marco legal común que permite definir las reglas bajo las cuales desarrollará sus actividades la empresa.

Una nueva conformación institucional

Con la aprobación del Estatuto quedó formalmente completada la nueva conformación institucional de YMAD. El documento determina los distintos aspectos vinculados al funcionamiento de la empresa y establece la estructura de sus órganos de gobierno, así como las reglas destinadas a orientar el proceso de toma de decisiones.

Uno de los aspectos destacados del nuevo esquema es que la organización institucional queda definida sin la participación del Estado Nacional, conforme al marco establecido durante el proceso de adecuación.

La nueva normativa fija los criterios que regirán el funcionamiento de la empresa en los próximos años, brindando un marco institucional actualizado para el desarrollo de su actividad.

La aprobación del Consejo Superior de la UNT

Antes de concretarse la firma definitiva entre el Gobierno de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, el proyecto del nuevo Estatuto fue sometido a consideración del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán. Durante una sesión extraordinaria desarrollada en la Sala Juan B. Terán, el cuerpo aprobó por unanimidad la reforma integral del Estatuto de YMAD.

Ese paso constituyó una instancia previa indispensable dentro del procedimiento institucional que culminó con la firma conjunta del documento por parte de las máximas autoridades de la Provincia y de la Universidad.

La aprobación unánime permitió avanzar hacia la formalización definitiva del nuevo marco normativo.

Los principales alcances del nuevo Estatuto

El Estatuto aprobado incorpora disposiciones vinculadas con la organización interna y el funcionamiento administrativo de YMAD. Entre los aspectos contemplados por la nueva normativa se encuentran:

Las facultades del Directorio.

Los procedimientos para la aprobación de las principales decisiones estratégicas.

Los mecanismos de control.

Los sistemas de fiscalización.

Otros aspectos relacionados con la gestión y la administración de la empresa.

Estos elementos conforman el marco institucional que regulará el funcionamiento de YMAD a partir de la aprobación del nuevo Estatuto.

La definición de estos mecanismos busca establecer procedimientos claros para el desarrollo de la actividad institucional y administrativa de la empresa.