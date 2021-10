La queja de los empresarios: Los funcionarios no tienen voluntad para llegar a un acuerdo

Tras varios días de tensa negociación, los empresarios de la industria alimenticia emitieron un duro comunicado contra el Gobierno, donde reiteró su voluntad de diálogo sobre el congelamiento de precios y criticó los términos de la discusión que propuso la Secretaría de Comercio.

"Frente a diversos encuentros con la Secretaría de Comercio Interior, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (COPAL) ratifica una vez más su voluntad de colaboración y diálogo para el acuerdo. Sin embargo, advierte que en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios", afirmó la Copal.

La entidad sostuvo: "Los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector". En esa línea, el comunicado de la Copal agregó que las contrapropuestas presentadas por las compañías no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno, al igual que el pedido para generar un espacio de intercambio en lo inmediato "que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible".

Según se pudo saber, habrá una nueva reunión entre el secretario de Comercio Roberto Feletti y el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja. Por ahora, el final está abierto yel plazo límite del mediodía que había dado el Gobierno no se cumplió. Aunque la conversación continúa, en las empresas no descartan que la tarde del martes finalice con una resolución de precios máximos.

En el comunicado distribuido por la Copal, Funes de Rioja afirmó que los precios de los alimentos no son los que impulsan a la inflación y recordó que en septiembre ese rubro creció 2,9% mientras que el nivel general marcó 3,5%. "Frente a la amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y las manifestaciones sobre codicia, hay que reconocer que la industria no es la causa de la inflación sino que sufre sus consecuencias", destacó Funes de Rioja.

"Estamos abiertos al diálogo, siempre hemos demostrado el esfuerzo para acompañar las iniciativas y programas planteados por el Gobierno en materia de precios, así como nuestro compromiso de abastecimiento de alimentos y bebidas a las familias argentinas. Contamos con toda la predisposición para encontrar juntos soluciones que sean sostenibles dado que tenemos un rol clave para motorizar la reactivación post-covid de la economía, logrando un crecimiento federal y a largo plazo", concluyó el titular de Copal.

Cómo es el acuerdo que busca el Gobierno y qué piden las empresas

La Secretaría de Comercio pretende acordar el congelamiento de 1650 precios correspondientes a productos de primera necesidad. Entre ellos, habrá alimentos, bebidas, artículos de limpieza y de higiene personal. La idea es que los productores convaliden una lista de precios vigentes al 1°de octubre y los mantengan hasta el 7 de enero.

Entre los artículos elegidos por la Secretaría de Comercio están todos los que componen la canasta de Precios Cuidados (disponible en las grandes cadenas de comercio minorista) y Súper Cerca (que se consigue en los negocios de cercanía), junto con una cantidad de ítems que no integran acuerdos de precios previos.

Justamente en esos productos que hasta ahora tenían un valor "libre" -aunque no se aumentaban sin el visto bueno de la Secretaría de Comercio- están en el centro de la discusión. Es que las empresas usan esos artículos para compensar lo que pierden por mantener los valores del resto de los ítems incluidos en diversos congelamientos y no quieren seguir ampliando el congelamiento.

Entre empresarios, a la vez, algunos habían logrado que Paula Español les autorizara una suba de precios antes de er reemplazada por Feletti y quieren que el actual secretario de Comercio reconozca ese incremento antes de avanzar con un congelamiento más amplio. En cambio, otro sector prefiere mantener sin cambios las canastas ya acordadas y actualizar el resto de los precios. Desde la Secretaría afirman que la lista definitiva se conocerá al final de esta tarde.

Preocupación por la inflación

Tras la suba de inflación en septiembre, con el rubro "alimentos y bebidas" en 2.9%, el Gobierno está preocupado por el impacto en los bolsillos. Un relevamiento de la consultora LCG indicó que los precios de los alimentos subieron 1% en la primera quincena de este mes, pero el diagnóstico de Feletti es peor.

"Hay vocación de acuerdo, pero firmeza en la necesidad de concretarlo porque la aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que preocupa sumamente al Gobierno Nacional. Entre el 1° y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2%, con productos que registraron aumentos de entre 10 al 25%", señaló el funcionario este lunes, al término de la reunión con las empresas productoras.

En ese sentido, insistió: "Hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72% de la lista. No parece un esfuerzo tan grande acordar por 90 días, sabemos que no estamos afectando la rentabilidad de nadie. Es momento de aprovechar la expansión del consumo y ganar por cantidad y no por precio".

Feletti dijo que está dispuesto a recibir sugerencias por parte de las empresas -que seguían afinando esas presentaciones este martes- pero aseguró que la decisión de congelar precios está tomada. En la misma línea, advirtió que, de no haber acuerdo, la Secretaría de Comercio avanzará en la puesta en marcha de una política de Precios Máximos y sanciones a quienes aumenten los valores en las góndolas, en los términos de la Ley de Abastecimiento.