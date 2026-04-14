La reacción de Milei tras conocerse la inflación de marzo: "El dato es malo"

La difusión de la inflación de marzo, que se ubicó en 3,4%, generó una reacción inmediata del presidente Javier Milei, quien eligió un mensaje breve pero contundente para fijar la posición oficial frente al dato.

"El dato es malo", afirmó el mandatario luego de conocerse el informe del INDEC, y profundizó el tono al remarcar que "el dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna". Aun así, sostuvo que existen "elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado" y planteó la expectativa de que "a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente". Además, anticipó que desarrollará ese análisis durante su exposición de esta tarde en la AmCham.

La declaración presidencial se produjo en un contexto especialmente sensible: el índice de marzo se convirtió en el más alto desde marzo de 2025 (3,7%), quebrando la inercia previa y reinstalando interrogantes sobre la dinámica de precios para abril.

El dato del INDEC

El informe oficial confirmó que la inflación de marzo fue de 3,4%, lo que implicó una aceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto del registro previo. Con ese resultado, el primer trimestre acumuló 9,4%, mientras que la variación de los últimos doce meses alcanzó 32,6%.

Entre los principales datos técnicos del mes se destacaron:

IPC marzo: 3,4%

3,4% Aceleración mensual: +0,5 puntos porcentuales

+0,5 puntos porcentuales Acumulado enero-marzo: 9,4%

9,4% Variación interanual: 32,6%

32,6% Mayor incidencia: Alimentos y bebidas no alcohólicas

Alimentos y bebidas no alcohólicas Principal impulso: carnes y derivados

La división con mayor incidencia en todas las regiones volvió a ser Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada principalmente por los aumentos en carnes y derivados, un componente que terminó explicando gran parte del resultado general.

Caputo puso el foco en la canasta básica

Antes del mensaje presidencial, el ministro de Economía Luis Caputo había trazado la primera lectura oficial del dato, con énfasis en la evolución de la Canasta Básica Alimentaria. Según señaló, hubo una "fuerte desaceleración" en ese indicador, que pasó de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo, un movimiento que el funcionario utilizó para subrayar que el comportamiento de los precios esenciales mostró una moderación relativa dentro del contexto general.

Luego, el ministro explicó que la economía "continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos", algo que, según precisó, se observó especialmente en:

Servicios regulados

Carnes y derivados

En esa línea, sostuvo que el dato mensual indica que, "más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable".

El factor internacional y la expectativa sobre abril

Dentro de la explicación oficial, Caputo incorporó también el impacto del frente externo. Para justificar la aceleración inflacionaria, mencionó efectos directos de la situación internacional sobre precios sensibles de la economía local. Entre ellos enumeró:

Subas de 9% en combustibles

Aumento de 24% en pasajes de avión de cabotaje

Incremento de 22% en transporte interurbano

Ese contexto, según la lectura del Palacio de Hacienda, contribuyó a potenciar la presión sobre el índice de marzo y a explicar parte del salto observado en el mes.

En el cierre de su análisis, Caputo insistió en que "la inflación es un fenómeno monetario" y planteó que, a medida que se diluya el impacto rezagado del desplome preelectoral en la demanda de dinero del año pasado, el orden fiscal y monetario permitirá que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales.

Con el 3,4% de marzo, la reacción de Milei y la explicación técnica de Caputo dejaron delineado el mensaje oficial: reconocer que "el dato es malo", pero sostener que el proceso de desaceleración podría retomarse a partir de abril.