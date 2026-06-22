La Rioja suspende clases en la tarde del lunes por el partido Argentina-Austria

El Gobierno de La Rioja decidió suspender las actividades escolares del turno tarde este lunes 22 de junio con motivo del partido que disputará la Selección Argentina frente a Austria por el Mundial 2026.

La medida fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Educación provincial y alcanzará a los establecimientos correspondientes a los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo riojano. Según se informó, la disposición regirá durante la franja horaria comprendida entre las 14:00 y las 18:00 horas, período en el que se desarrollará gran parte de la jornada vinculada al encuentro que la Selección Argentina disputará frente al conjunto austríaco por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

La resolución contempla a todos los integrantes de la comunidad educativa alcanzados por el turno tarde y se enmarca en una serie de medidas adoptadas por las autoridades provinciales en ocasión de los compromisos mundialistas del seleccionado nacional.

Quiénes estarán alcanzados por la suspensión

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Educación de La Rioja, la suspensión de actividades no se limitará únicamente a los estudiantes.

La medida comprende a:

• Estudiantes.

• Docentes.

• Equipos de gestión.

• Personal de servicios generales.

Todos ellos quedarán alcanzados por la disposición excepcional establecida para la jornada del lunes.

Las autoridades aclararon además que la suspensión se aplicará exclusivamente cuando los encuentros de la Selección Argentina coincidan con el horario escolar, lo que establece un criterio específico vinculado a la programación de los partidos del combinado nacional durante el Mundial 2026.

Argentina y Austria, un partido de gran expectativa

El encuentro que motiva la decisión provincial corresponde a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Argentina llega al compromiso luego de un auspicioso debut en el campeonato, mientras que Austria también comenzó su participación con una victoria.

La expectativa generada alrededor del partido llevó a las autoridades riojanas a disponer la interrupción temporal de las actividades escolares durante el turno tarde, permitiendo que la comunidad educativa pueda seguir el desarrollo del encuentro.

La medida se aplicará únicamente durante la franja horaria determinada y no modifica el funcionamiento de otros turnos educativos.

Un antecedente reciente: el asueto durante el debut argentino

La decisión anunciada para este lunes no constituye un hecho aislado dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno de La Rioja en el contexto del Mundial. Las autoridades provinciales ya habían implementado una disposición similar la semana pasada, cuando Argentina disputó su primer partido en la Copa del Mundo.

En aquella oportunidad se decretó un asueto para la Administración Pública Provincial con motivo del encuentro que el seleccionado argentino jugó frente a Argelia.

Ese partido terminó con una victoria de la Albiceleste, que logró imponerse en su estreno mundialista y comenzar el certamen con una actuación positiva. La nueva medida mantiene la misma línea de acción adoptada por el Ejecutivo provincial en relación con los compromisos del equipo nacional durante la competencia.

El mensaje oficial del Gobierno provincial

Junto con la comunicación de la suspensión de clases, el Gobierno de La Rioja también expresó públicamente el espíritu que acompaña la decisión.

A través de sus redes sociales, las autoridades provinciales manifestaron que "la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada". La frase fue utilizada para justificar las medidas adoptadas en torno a la participación argentina en el Mundial y refleja la intención oficial de facilitar que la población pueda acompañar al seleccionado nacional durante el torneo.

Ese criterio será nuevamente aplicado este lunes en coincidencia con el enfrentamiento frente a Austria.

Cómo se aplicará la medida

La suspensión dispuesta por el Ministerio de Educación tiene características precisas que delimitan su alcance. Los principales aspectos de la resolución son los siguientes:

• Regirá el lunes 22 de junio.

• Alcanzará únicamente al turno tarde.

• Comprenderá a los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo provincial.

• Estará vigente entre las 14:00 y las 18:00 horas.

• Incluirá a estudiantes, docentes, equipos de gestión y personal de servicios generales.

• Se aplicará cuando los partidos de la Selección Argentina coincidan con el horario escolar.

La disposición permitirá que durante el horario vespertino la comunidad educativa riojana pueda seguir las alternativas del encuentro entre Argentina y Austria, uno de los compromisos más importantes para la Albiceleste en la fase de grupos del Mundial 2026.

De esta manera, La Rioja volverá a modificar temporalmente su actividad educativa en función de la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, replicando una decisión que ya había sido adoptada durante el debut del conjunto nacional frente a Argelia y que ahora se extenderá al trascendental compromiso frente al seleccionado austríaco.