La segunda autopsia confirmó que Rojas fue asesinado e investigan a su círculo íntimo

El ex ministro Juan Carlos Rojas fue asesinado el sábado en su domicilio.

Su cuerpo había sido encontrado el domingo pasado el mediodía por su hijo, boca abajo, en el patio de la casa, cuyas aberturas no fueron violentadas. La segunda autopsia confirmó que recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente. La justicia ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de las personas más íntimas del ministro, como así también de algunas de su círculo cercano. Si bien los investigadores no descartan ninguna hipótesis, la de un robo sería la más débil, ya que no se encontró nada forzado y todas las pertenencias de valor del ministro no fueron ni siquiera "tocadas". Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Aníbal Fernández, se pusieron a disposición para colaborar en el homicidio del ahora exministro.

Así fue confirmado por el cuerpo de médicos forenses que realizaron la segunda autopsia al cuerpo del ex ministro Rojas.

Tras concluir la medida judicial en la morgue del Cementerio Municipal, el fiscal general, Dr. Alejandro Dalla Lasta, el fiscal de Instrucción N°2, Laureano Palacios, y la ministra de Seguridad, Dra. Fabiola Segura, mantuvieron conjuntamente al personal a cargo de la investigación, una reunión en el edificio del Ministerio de Seguridad, la que concluyó minutos antes de las 23:30 horas. Fiscal general Dalla Lasta. Foto: Gustavo Roldán | Diario La Unión

En diálogo con el fiscal general Dalla Lasta, La Unión pudo conocer que efectivamente la segunda autopsia, la que fue solicitada por el fiscal Palacios, fue más contundente que la primera, concluyendo que el golpe que presentaba Rojas en la cabeza fue ocasionado con un elemento contundente. Es decir, que al ministro lo asesinaron en su casa.

Por lo que ahora la causa es investigada como un homicidio. Bajo este parámetro, los investigadores manejan diferentes hipótesis que llevaron a la realización de varios allanamientos, algunos de los cuales continuaron durante la madrugada.

También, como medida investigativa, durante la jornada del lunes se les tomó declaración testimonial a los familiares más cercanos del ex ministro, como así también a la empleada doméstica, quien habría sido una de las últimas personas que vio con vida a Rojas. Además, se les habría secuestrado los teléfonos celulares, los cuales fueron peritados y, otros, aun continuaban siendo visualizados por el personal idóneo.

Hipótesis

Si bien la segunda autopsia determinó como causa de muerte violenta un traumatismo de cráneo producido por un elemento contundente, hasta el momento de la inspección realizada en el domicilio de Rojas, solo se habría secuestrado un pedazo de "caño" que, si bien podría producir, en caso de ser el elemento utilizado, la lesión que le costó la vida al ministro, a prima facie, para los investigadores, este no sería el "arma impropia" utilizada en el homicidio, sin embargo, fue secuestrada y sometida a análisis.

Asimismo, el hijo del ministro, quien fue el que encontró el domingo pasado al mediodía su cuerpo fue, por protocolo, sometido a una inspección corporal, no detectándose, en principio, según trascendió, indicios que lo colocaran en la escena.

Sin embargo, el lunes se conoció que, al momento de ser hallado por este, el cuerpo estaba boca abajo, es decir que, aparentemente, tras recibir el golpe en la cabeza, Rojas cayó desvanecido al suelo boca abajo, pero cuando llegó la policía, el cuerpo estaba boca arriba. El hijo contó que fue él quien "lo dio vuelta" porque su padre no respondía a su llamado, percatándose así de que estaba sin vida, data que según los profesionales médicos eran de 25 horas antes, es decir, que se estima que el homicidio fue durante la mañana del sábado.

El móvil

Por otra parte, en cuanto al presunto móvil de la muerte del ministro, voceros de la causa dejaron entrever que prácticamente el robo estaría descartado. Esto en razón de que al inspeccionarse la vivienda de Rojas no se encontró ninguna abertura abierta, forzada o violentada, que haga presumir que quien o quienes dieron muerte al ministro hayan ingresado a la casa de manera violenta, sino todo lo contrario. Aparentemente, quien atentó contra la vida del ministro habría llegado a él porque este le permitió el ingreso a la vivienda.

Además, refuerza esta hipótesis de los investigadores que en la casa del ministro no faltaba ningún elemento de valor. Muchos de ellos, encontrándose al alcance de cualquier persona, no fueron ni siquiera "tocados" o "desacomodados".

Solidaridad

Una vez concluida la reunión entre justicia y Ministerio de Seguridad, la Dra. Fabiola Segura comentó a la prensa haber recibido una llamada telefónica del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández, quienes se pusieron a disposición para colaborar en la investigación del homicidio del ministro Rojas, gesto que fue agradecido por la funcionaria provincial. Ministra de Seguridad provincial, Dra. Fabiola Segura. Foto: Gustavo Roldán | Diario La Unión

Finalmente, anoche se conoció que, tras informarse el resultado de la nueva autopsia practicada en el cuerpo de Rojas, la justicia ordenó la entrega del cuerpo a la familia para que le dieran cristiana sepultura.