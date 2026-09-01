Lanzaron una nueva plataforma para registrar, geolocalizar y potenciar a emprendedores

La Municipalidad de la Capital, a través del Instituto Municipal de Emprendedores (IME), lanzó su nueva plataforma digital de Registro Único, una iniciativa concebida como un ecosistema centralizado e interactivo destinado a simplificar el vínculo entre los trabajadores independientes y los recursos disponibles para fortalecer sus proyectos.

La propuesta apunta a concentrar en un mismo espacio información y herramientas que pueden resultar de utilidad para quienes desarrollan actividades productivas. A partir de este sistema, los emprendedores podrán realizar una autocarga ágil de sus datos, gestionar directamente su información y acceder a distintos recursos vinculados con capacitación, asistencia y financiamiento.

Pero el objetivo de la plataforma no se limita únicamente a facilitar trámites o concentrar herramientas. El sistema también permitirá al municipio obtener indicadores precisos para la planificación de políticas públicas, a partir de la construcción de un registro formal de las unidades productivas existentes en la Capital.

De esta manera, la nueva plataforma articula dos dimensiones: por un lado, busca ofrecer un mecanismo directo para que los emprendedores conozcan y puedan acceder a las herramientas disponibles; por otro, permitirá construir información para identificar, mapear y geolocalizar las actividades productivas.

Tres pilares para organizar la información

El Registro Único se estructura sobre tres pilares esenciales, que permiten organizar la información del emprendedor, sus proyectos y las distintas herramientas de acompañamiento.

El primer componente consiste en una ficha personal georreferenciada, que incluye el nivel de formación del solicitante. Este apartado permite concentrar los datos vinculados con el perfil de cada emprendedor dentro del registro.

El segundo bloque está conformado por un módulo específico para dar de alta uno o varios proyectos comerciales. Esta posibilidad contempla una característica destacada de la plataforma: una misma persona puede liderar múltiples proyectos productivos, por lo que el sistema permite registrar cada uno de ellos dentro de la misma estructura.

El tercer componente es un banco integral de herramientas, concebido para nuclear diferentes propuestas de acompañamiento. Allí se incluyen programas crediticios, asistencias técnicas, talleres y convocatorias impulsadas por organismos públicos, el sector privado y organizaciones del tercer sector.

La estructura, de este modo, busca reunir en una única plataforma tanto la información personal y productiva como las alternativas disponibles para acompañar el desarrollo de los emprendimientos.

Cristian Ruiz explicó el funcionamiento del sistema

El gerente general del IME, Cristian Ruiz, detalló el funcionamiento y la trascendencia de la nueva herramienta, haciendo hincapié en la organización de la plataforma en tres grandes bloques.

"La plataforma está diseñada en tres grandes bloques: el primero concentra el perfil del emprendedor; el segundo reúne los datos específicos del emprendimiento —entendiendo que una persona puede liderar múltiples proyectos productivos—; y una tercera columna que nuclea todos los instrumentos de acompañamiento, ya sean líneas de financiamiento, capacitaciones o eventos promovidos por el municipio, la provincia o el sector privado", señaló Ruiz.

La explicación del funcionario pone el foco en la posibilidad de que el sistema contemple tanto las características individuales de quienes emprenden como la diversidad de actividades productivas que pueden desarrollar.

Así, el perfil personal constituye el primer nivel de información, mientras que los emprendimientos representan un segundo nivel que puede multiplicarse de acuerdo con la cantidad de proyectos que tenga cada trabajador independiente. Finalmente, el tercer bloque incorpora las herramientas de acompañamiento disponibles.

Un puente entre emprendedores y herramientas disponibles

Ruiz también destacó el propósito estratégico de la plataforma y su doble función dentro del esquema impulsado por el municipio.

"El propósito de la plataforma es funcionar como un puente directo entre el emprendedor y las herramientas disponibles, permitiéndonos al mismo tiempo consolidar un registro formal para mapear y geolocalizar a todas las unidades productivas que existen en la Capital", remarcó.

La definición resume uno de los aspectos centrales de la iniciativa. El Registro Único no solamente pretende acercar recursos a quienes desarrollan proyectos productivos, sino también generar una base organizada que permita conocer dónde se encuentran las unidades productivas existentes en la ciudad.

El mapeo y la geolocalización constituyen, en este sentido, una parte esencial del funcionamiento planteado para el sistema. La información generada a través de la inscripción permitirá consolidar un registro formal y producir indicadores que contribuyan a la planificación de políticas públicas.

Una plataforma que reúne financiamiento, capacitación y asistencia

Entre las herramientas que podrán encontrarse dentro del sistema se encuentran distintas alternativas de acompañamiento destinadas a los emprendedores. La plataforma contempla la incorporación de programas y propuestas provenientes de diferentes sectores.

El banco integral de herramientas reúne:

Programas crediticios.

Asistencias técnicas.

Talleres.

Convocatorias.

Propuestas impulsadas por organismos públicos.

Herramientas provenientes del sector privado.

Iniciativas de organizaciones del tercer sector.

Líneas de financiamiento, capacitaciones y eventos promovidos por el municipio, la provincia o el sector privado.

Esta organización busca facilitar el acceso a las oportunidades disponibles, concentrándolas dentro de un mismo ecosistema digital.

Cómo incorporarse al Registro Único

Los interesados en formar parte de este padrón productivo y acceder a los beneficios ya pueden registrarse mediante la plataforma web oficial:

Plataforma web oficial del Registro Único del IME

El sistema invita a los usuarios a realizar una autocarga de sus datos, incorporando la información correspondiente tanto al perfil personal como a los emprendimientos que desarrollen y a las necesidades o posibilidades de vinculación con las herramientas disponibles.

La puesta en marcha del Registro Único representa así una nueva instancia de digitalización dentro de la estrategia municipal vinculada con el desarrollo emprendedor. La herramienta busca ordenar información, simplificar el acceso a recursos y generar un registro que permita dimensionar y localizar las unidades productivas existentes en la Capital.

Digitalización para fortalecer el empleo local

Con esta iniciativa, la Municipalidad de la Capital continúa fomentando el empleo local y apuesta a la digitalización como mecanismo para democratizar las oportunidades.

El planteo combina el acceso directo de los emprendedores a diferentes recursos con la posibilidad de que el municipio disponga de información precisa para conocer el entramado productivo de la ciudad. La plataforma se presenta, de esta manera, como un punto de encuentro entre quienes desarrollan proyectos independientes y las herramientas de acompañamiento disponibles.

El Registro Único también apunta a fortalecer una red colaborativa capaz de potenciar el talento en toda la ciudad, articulando propuestas provenientes del municipio, la provincia, el sector privado y las organizaciones del tercer sector.

La nueva plataforma concentra así tres objetivos vinculados entre sí: registrar a los emprendedores, reunir información sobre sus proyectos y facilitar el acceso a herramientas de acompañamiento. A la vez, el sistema permitirá avanzar en el mapeo y la geolocalización de las unidades productivas, generando información destinada a respaldar la planificación de políticas públicas.

Con el lanzamiento de esta herramienta, el IME incorpora un espacio digital destinado a centralizar el vínculo con los trabajadores independientes y a consolidar un padrón productivo de la Capital, en una estrategia que combina digitalización, acceso a oportunidades, información y fortalecimiento del empleo local.

