La Iglesia advirtió sobre la intolerancia y expuso el quiebre entre Milei y Villarruel

En la previa del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo, la Iglesia Católica envió un mensaje con fuertes referencias al clima político y social actual, con advertencias sobre la intolerancia y el rechazo hacia las opiniones divergentes.

El encargado de expresar ese planteo fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien estará al frente de la ceremonia religiosa que se realizará este lunes en la Catedral Metropolitana y de la que participará el presidente Javier Milei junto a integrantes de su gabinete.

Las declaraciones del arzobispo se produjeron durante una misa celebrada en la Catedral Metropolitana y estuvieron centradas en la necesidad de respetar la diversidad y sostener la convivencia frente a las diferencias.

"Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia", expresó García Cuerva, en un mensaje que fue interpretado como una referencia indirecta al clima de confrontación política y a las reiteradas descalificaciones públicas que se producen en el escenario nacional.

"Hay rechazo de todo el que piensa distinto"

Durante su homilía, García Cuerva retomó conceptos vinculados a la diversidad y la comunión, apoyándose en referencias a San Pablo. El arzobispo sostuvo: "Tres veces, San Pablo insiste con este concepto de la diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de actividades, pero todos proceden de un mismo Espíritu. Es decir, por un lado, nos insiste San Pablo con la diversidad, y por otro lado, nos insiste con la comunión".

A partir de esa reflexión religiosa, trasladó el mensaje al contexto actual y planteó una preocupación por el nivel de intolerancia en el debate público.

"Creo que justamente son palabras muy actuales en el contexto que vivimos. Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia. Qué difícil es poder respetar y hablar de diversidad en tiempos de rechazo de todo el que piensa distinto. Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario", manifestó.

Aunque no hizo referencias directas al Gobierno nacional, sus declaraciones se produjeron luego de distintos episodios de confrontación pública protagonizados por el presidente Javier Milei, especialmente contra dirigentes opositores y sectores de la prensa.

Entre los casos mencionados en el contexto político reciente aparece el de la diputada nacional Marcela Pagano, quien denunció por enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Tedeum y la ausencia de Victoria Villarruel

La ceremonia religiosa de este 25 de Mayo también quedó atravesada por la tensión política interna dentro del oficialismo, luego de confirmarse que la vicepresidenta Victoria Villarruel no participará de la comitiva oficial que acompañará al Presidente.

Según se informó desde la Presidencia del Senado, la vicepresidenta no recibió invitación formal para asistir al Tedeum. En un comunicado, desde el Senado señalaron: "La invitación al Tedeum del 25 de Mayo próximo la cursa formalmente la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial. La Vicepresidenta de la Nación no ha sido invitada".

La ausencia de Villarruel en la ceremonia representa un nuevo capítulo en la creciente distancia política con Javier Milei y expone el deterioro de la relación entre ambos dirigentes.

La decisión atribuida a Karina Milei

De acuerdo con la información difundida, la exclusión de Villarruel del esquema ceremonial y de las actividades posteriores fue una decisión directa de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.

La tensión dentro de la cúpula del Poder Ejecutivo se profundizó con el paso de los meses y, según se indicó, alcanzó un punto de difícil retorno. Desde distintos sectores del oficialismo reconocen que el vínculo entre Milei y Villarruel se encuentra completamente deteriorado y que las diferencias políticas y personales se fueron acumulando desde el inicio de la gestión.

La decisión de no invitar a la vicepresidenta al Tedeum adquiere además una fuerte carga simbólica, dado que se trata de una de las ceremonias institucionales más relevantes de la fecha patria.