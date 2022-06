Las tensiones entre ambientalistas y trabajadores mineros creció y se denunciaron violentos hechos

El conflicto alrededor de la actividad minera en la provincia tuvo este jueves otro capitulo de tensiones y violencia. Una serie de denuncias cruzadas realizada a través de las redes sociales puso de manifiesto que el conflicto minero en el interior parece lejos de amainar.

Por un lado, un grupo de trabajadores mineros postearon un video en la cuenta de Facebook de Trabajadores Mineros de Catamarca, con el cual denunciaron que habrían sido atacados por un grupo de ambientalistas antiminería mientras se dirigían a sus lugares de trabajo. El hecho sucedió en la ruta que une la ciudad de Andalgalá con la planta del proyecto MARA.

En el posteo, los trabajadores denunciaron la agresión señalando duramente contra los grupos antimineros.

"Aquí están estos son los "pacíficos ambientalistas que luchan por el agua". No les importa el agua, no les importa el ambiente. Están pagados por la política para hacer quilombo. esta es la primera prueba. Mañana les vamos a mostrar como los políticos de Andalgalá que pagan a esta gente se le ríen a los andalgalenses en la cara. son anti mineros para que no haya trabajo,, mientras tanto hacen nombrar a sus parientes en empresas mineras.", denunciaron en el posteo junto a un video donde se ve cómo dos personas encapuchadas insultan a quienes se movilizan en un automóvil, para luego proceder a atacar con pedradas.

Por otro lado, grupos ambientalistas denunciaron a través de redes sociales que sufren persecución y hostigamiento por parte de efectivos de la Policía de Catamarca y grupos que pertenecerían al sector minero señalando que “patotas mineras están hostigando y amenazando de llevarse detenidos a caciques y comuneros de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Belén, quienes, en ejercicio pleno de sus derechos de defensa de territorio, venían impidiendo el paso a mineras que pretenden explotar oro en Peñas Negras sin consentimiento y sin información de las comunidades”