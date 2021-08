Le labraron un acta a Mauricio Macri por incumplir el aislamiento

Inspectores de la provincia de Buenos Aires labraron un acta al ex presidente Mauricio Macri después de no haberlo encontrado en la residencia en la que debía cumplir aislamiento tras un viaje al exterior, mientras el abogado Pablo Lanusse aseguró que el exmandatario había informado a las autoridades acerca de un cambio de domicilio.



"Se dejó constancia de que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio, encontrándose en infracción al artículo 1 de la Resolución 192/2021", sostiene el acta que confeccionaron los inspectores.



Los inspectores consignaron además que fueron atendidos en el domicilio del ex mandatario por un hombre que dijo ser personal de seguridad y que se negó a recibir la notificación.





El acta de los inspectores.



Sin embargo, el abogado del expresidente, Pablo Lanusse, publicó este viernes por la noche en sus redes sociales que el fundador del PRO informó que su domicilio podía ser mudado en función de "causal de fuerza mayor".

"Mauricio Macri al llegar al país informó su domicilio. Allí surgió causal fuerza mayor que impuso necesidad mudar lugar aislamiento con su familia, previa consulta e informe a las autoridades correspondientes. Si están labrando actuaciones, acreditaremos eso. No todo es lo.mismo", señaló Lanusse en un mensaje publicado en la red social Twitter.

Según consta en el documento difundido, los funcionarios dejaron depositada una copia del acta y citaron a un testigo del acto administrativo que llevaron a cabo en la vivienda que Macri posee en la localidad de Acassusso.



El aislamiento luego del viaje a Europa

Macri debía permanecer hasta el lunes 16 en situación de aislamiento, según lo dispuesto por las autoridades nacionales para frenar la expansión de la variante Delta del coronavirus, y en sectores de Juntos por el Cambio esperaban que desarrollara actividades de campaña de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).



Debió aislarse luego de regresar de un viaje a Europa que lo tuvo varias semanas fuera del país.