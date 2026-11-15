Ledesma cruzí a la oposición por sus críticas tras el temporal

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma, presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, cuestionó las declaraciones de distintos sectores de la oposición que responsabilizaron al Gobierno Municipal y al Gobierno Provincial por las consecuencias del temporal que afectó a diferentes puntos de Catamarca.

El legislador planteó que el fenómeno meteorológico debe analizarse teniendo en cuenta su magnitud y el contexto de cambio climático, que, según sostuvo, está provocando episodios naturales cada vez más extremos y difíciles de anticipar en toda su dimensión.

En ese marco, Ledesma consideró que las consecuencias del temporal constituyen una situación extraordinaria, con efectos desgraciados sobre numerosas familias, y advirtió sobre la necesidad de evitar que la emergencia sea utilizada como argumento para obtener beneficios políticos.

"Estamos frente a una situación extraordinaria, con consecuencias desgraciadas que afectan a muchas familias. Hay fenómenos naturales cuya intensidad supera cualquier previsión y capacidad de respuesta. Eso no significa que no haya que seguir trabajando, mejorar la infraestructura y fortalecer la prevención, pero tampoco podemos permitir que se utilice el dolor de la gente para obtener réditos políticos", expresó.

De esta manera, el presidente del bloque oficialista puso el acento en dos aspectos que, desde su perspectiva, deben mantenerse diferenciados: por un lado, la magnitud del fenómeno meteorológico y sus consecuencias sobre la población; por otro, la necesidad de continuar desarrollando medidas para mejorar la infraestructura y fortalecer los mecanismos de prevención.

La dificultad para anticipar fenómenos extremos

En su posicionamiento, el diputado vinculó el temporal con un escenario de cambio climático que, de acuerdo con sus declaraciones, favorece la aparición de fenómenos naturales de mayor intensidad y complejidad.

Ledesma sostuvo que existen episodios meteorológicos cuya magnitud puede superar las previsiones y las capacidades de respuesta, por lo que consideró necesario contemplar esa dimensión al momento de evaluar las consecuencias del temporal y las responsabilidades de los gobiernos.

No obstante, aclaró que reconocer el carácter extraordinario de estos acontecimientos no implica dejar de lado las tareas pendientes. Por el contrario, señaló expresamente que es necesario continuar trabajando para mejorar la infraestructura y fortalecer la prevención.

Su planteo buscó diferenciar las dificultades que pueden presentarse ante fenómenos naturales de gran magnitud de las obligaciones que tienen las administraciones públicas de avanzar en obras y medidas destinadas a reducir los riesgos.

En ese sentido, el legislador sostuvo que la emergencia requiere respuestas y compromiso, pero cuestionó que las consecuencias sufridas por las familias afectadas se conviertan rápidamente en una herramienta de confrontación política.

El reclamo por las obras pendientes

Otro de los puntos abordados por Ledesma estuvo relacionado con las críticas opositoras sobre la falta de obras de infraestructura. El diputado cuestionó que algunos dirigentes reclamen actualmente soluciones para problemas que, según indicó, llevan décadas sin resolverse, sin considerar que sus propios referentes políticos gobernaron durante buena parte de ese período.

El legislador hizo referencia particularmente a los cuestionamientos sobre obras pendientes desde hace 30 años y planteó que quienes hoy reclaman respuestas también deben contemplar las responsabilidades políticas de las administraciones anteriores.

"Resulta llamativo escuchar a algunos legisladores hablar de obras pendientes desde hace 30 años, olvidando que durante buena parte de ese tiempo gobernaban sus propios referentes políticos. La memoria no puede ser selectiva según la conveniencia del momento", manifestó.

Con esta declaración, Ledesma apuntó contra lo que consideró una contradicción en el posicionamiento de determinados sectores opositores, a los que cuestionó por reclamar soluciones a problemas estructurales sin reconocer la participación que sus propios espacios políticos tuvieron durante anteriores períodos de gobierno.

La discusión sobre las obras pendientes quedó así incorporada al debate generado por las consecuencias del temporal, en un contexto en el que distintos sectores políticos expresaron cuestionamientos sobre la responsabilidad de los gobiernos Municipal y Provincial.

Solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas

El presidente del bloque del Frente de Todos también insistió en que la prioridad debe estar puesta en las personas que sufrieron las consecuencias del fenómeno meteorológico.

Desde su perspectiva, las circunstancias requieren que la dirigencia política actúe con responsabilidad, acompañe a las familias afectadas y contribuya a encontrar respuestas, en lugar de concentrar sus intervenciones exclusivamente en cuestionamientos a las administraciones gubernamentales.

En ese sentido, señaló que la solidaridad y el acompañamiento deben ocupar un lugar central frente a una situación que afecta a distintos sectores de la provincia.

Su planteo no excluyó la necesidad de revisar las obras de infraestructura ni de fortalecer las políticas de prevención. Por el contrario, volvió a remarcar que esos aspectos deben formar parte del trabajo posterior y de las acciones necesarias para mejorar la capacidad de respuesta ante acontecimientos de características similares.

Sin embargo, cuestionó que las declaraciones de algunos dirigentes opositores hayan estado orientadas, según su interpretación, a aprovechar políticamente las consecuencias del temporal, en lugar de priorizar el acompañamiento a quienes atraviesan las dificultades.

"Menos críticas para la tribuna y más trabajo"

En el tramo final de sus declaraciones, Juan Carlos Ledesma hizo un llamado a la dirigencia política para que asuma una actitud responsable frente a la situación y participe activamente en la búsqueda de soluciones.

El diputado sostuvo que los catamarqueños necesitan representantes que acompañen a las personas afectadas, formulen propuestas y contribuyan con acciones concretas para responder a las dificultades que dejó el temporal.

Su mensaje estuvo dirigido a todos aquellos sectores políticos que, según cuestionó, priorizaron las críticas públicas antes que el compromiso y el trabajo conjunto.

"Los catamarqueños necesitan dirigentes que acompañen, que propongan y que trabajen para encontrar soluciones. Dejémonos de oportunismo político, menos críticas para la tribuna y más trabajo. Pónganse a laburar y aporten soluciones", concluyó.