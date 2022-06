Legisladores nacionales de Juntos por el Cambio se reunieron con proveedores mineros

Los diputados nacionales de la oposición, Francisco Monti y Rubén Manzi retomaron las rondas de visitar al departamento Andalgalá, donde mantuvieron reuniones con distintos sectores a fin de presentar su propuesta en el marco del conflicto minero en ese departamento.

En esta oportunidad, se reunieron con miembros de las comunidades originarias; empresarios de la Cámara de Proveedores Mineros, y los integrantes de la ONG Eco Conciencia.

Tal como lo hicieron en la primera ronda de visitas, que incluyó a sectores ambientalistas que rechazan la puesta en marcha del proyecto minero MARA; a las autoridades municipales y otros miembros de la comunidad, los legisladores expusieron los lineamientos generales de la idea que está en proceso de elaboración para conformar una comisión extraprovincial que pueda expedirse respecto de la viabilidad o no del proyecto minero. En la inteligencia de que hace más de dos décadas la sociedad andalgalense quedó enfrascada en esta dicotomía y “que la política y los políticos no hemos sabido encontrar un camino”, ambos diputados destacaron la intención es justamente esa “trazar un camino de diálogo, algo que hasta ahora no logró concretarse”.

El pasado viernes fueron recibidos por Juan Carlos Allosa, presidente de “Alianza de Comunidades Originarias de Catamarca” y miembros de esa entidad que abarca, entre otras a las comunidades Kakán Chaquiago, Kakán El Huayco y Kakán Putquial de Andalgalá. También se reunieron con Rodolfo Tarraubella, presidente de la CIFAL Argentina que coordina a la ONG Eco Conciencia. Y finalmente fueron recibidos por el presidente y vicepresidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Andalgalá, Miguel Cardoso y Alfredo Orellana, respectivamente. También estuvieron presentes los empresarios Luis Gómez, Luis Rojano y Ariel Lizárraga.

En todos los casos, los interlocutores se mostraron receptivos a la propuesta de los legisladores. A modo de evaluación de estas dos primeras rondas de consulta, los legisladores señalaron que, preliminarmente, se puede decir que “en todas las reuniones surge como coincidencia una profunda desconfianza a los informes generados desde el gobierno y la empresa y hacia los intereses de los sectores ambientalistas; sin embargo también vemos que hay una cierta intensión de escuchar propuestas tendientes a zanjar la grieta que divide a la sociedad andalgalense, ya que tanto de un lado como del otro, la ven como un obstáculo al desarrollo y al futuro”.

La ronda de consulta y presentación de la propuesta tendrá continuidad próximamente. “Queremos reunirnos con todos los actores sociales; aún nos resta reunirnos con las autoridades de la empresa; con referentes de la iglesia y con otros vecinos andalgalenses”, advirtieron.

Los legisladores explicaron que la idea es avanzar con la creación de una comisión que pueda llevar adelante una auditoría que, con el mayor rigor científico y objetividad, pueda determinar la viabilidad o no de la explotación minera en Agua Rica. Para ello, se establecerán estrictos parámetros de inclusión y exclusión de quienes integren esa comisión, que además de acreditar la formación necesaria, deberán garantizar la ausencia total de conflictos de intereses.