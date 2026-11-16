Este lunes, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Javier Milei brindó un contundente discurso sobre la marcha de la economía. Lo hizo en el marco de la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) con la compañía de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En el primer tramo de su alocución, agradeció la asistencia de los presentes y anticipó que su charla iba a estar concentrada en el crecimiento económico. "La Argentina está sentando las bases de un siglo de oro", espetó.

Comentó que "no se discute la coyuntura, no se discute la crisis. Hoy hay discusiones que valen la pena, porque el progreso solo se logra con crecimiento económico. Y me encanta el tema, porque es mi especialidad".

Después afirmó que el problema del crecimiento "es la oferta". "Hay una coyuntura que está enfocada en otras cosas. Hubo problemas en la contracción de oferta en el mundo y los precios subieron, los bancos centrales subieron la tasa de interés. Pero increíblemente los economistas argentinos ofrecen como solución un push de demanda. La contracción de oferta no se trabaja con expansión de demanda: se trabaja desregulando y bajando impuestos".

"Y quieren devaluar. Nosotros compramos divisas. Pero la devaluación generaría una contracción de la oferta y la demanda. Todas las recomendaciones están equivocadas. Los economistas leen mal la coyuntura por eso quiero hablar de crecimiento económico", completó.

Otro punto analizado por el Presidente durante su discurso en el aniversario del CICyP fue la tasa de interés. "Para bajar las tasas de interés hay que bajar el riesgo país, y para bajar el riesgo país se necesita equilibrio fiscal. Hasta que la Argentina no de el paso de dejar atrás a orcolandia, vamos a seguir hablando del riesgo país", ahondó.

Más adelante y en clave electoral, Milei dijo que "en las próximas elecciones van a tener al partido del Estado y, del otro lado, la opción de la libertad, Y eso no estuvo nunca. Por eso ya estamos mejor". "Con [el expresidente] Alberto Fernández volvimos al pasado, pero eso ahora no va a volver a pasar", desafió el mandatario.

"Yo aviso: el 11 de diciembre del 2027, si nosotros ganamos en primera vuelta y obtenemos el dominio de la Cámara baja, vamos a presentar una serie de reformas que, todo lo que hicimos hasta acá, va a quedar chiquito", vaticinó Milei.