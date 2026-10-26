La confianza en el Gobierno mejoró en octubre, pero se mantiene cerca de los mínimos de la gestión

El Índice de Confianza del Gobierno (ICG) registró en octubre un leve aumento del 0,9 p0r ciento comparado con septiembre, pero cayó 7 por ciento interanual y bajó también un 20,7 por ciento desde el año pasado, según el informe que elabora todos los meses la Universidad Torcuato Di Tella.

El ICG de este mes fue de 1,95 puntos, sobre un relevamiento que va de 0 a 5 puntos.

El 0,9 por ciento de octubre muestra un leve repunte tras el descenso de 5,9 por ciento el mes pasado (1,94 puntos) y las caídas registradas en enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y septiembre, contra las subas de junio, agosto y el mes vigente.

"El ICG durante la presidencia de Javier Milei se mantuvo en niveles relativamente altos, comparados con los valores de Mauricio Macri y por debajo de los de Néstor Kirchner (las dos presidencias con mayor ICG promedio de las seis anteriores) en el mismo período de gestión" , sostuvo el documento de la casa de estudios.

Asimismo, agregó: "En el mes 34 de la actual presidencia el ICG es inferior al que obtuvo el gobierno de Néstor Kirchner en el mismo momento de su gestión (2,70 puntos y -27,7%), En cambio, el 1,95 registrado es superior al observado en el mes 34 de los mandatos de Mauricio Macri (1,76 10,9%), Cristina Kirchner I (1,70 puntos y 14,7%), Cristina Kirchner II (1,65 puntos y 18,7%) y Alberto Fernández (1,28 puntos y 52,5%)".

Según este relevamiento, realizado en base a 1000 casos, tomados en 39 localidades de todo el país, entre el 5 y el 16 de octubre, Milei mejoró en cuatro de las cinco variables que la componen, con un único retroceso en el rubro "Honestidad" (2,37 puntos y unas baja del 3 por ciento en relación a septiembre).

Los aumentos se dieron en "Capacidad para resolver problemas" (2,27 puntos, un 3,3% mejor que en septiembre); "Eficiencia" (1,99 puntos, un 2,5% más que el mes pasado); "Evaluación general del gobierno" (1,63 puntos, una mejora del 2,1% en el mes), y "Preocupación por el interés general" (1,51 puntos, fue 0,5% mejor).

Por otra parte, los números fueron más positivos para el Gobierno entre los hombres que entre las mujeres y el más alto en el rango etario se ubicó en la franja de 18 a 29 años.

Además, el número más bajo que cosechó la gestión de Milei fue entre los mayores de 50 años, al tiempo que la medición fue más alta en el interior y peor en el Gran Buenos Aires.

Y respecto al nivel de estudios, los universitarios dieron el mejor registro del índice en octubre, y quienes alcanzaron un nivel de educación primario le otorgaron la calificación más baja.