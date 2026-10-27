Instituto derrotó a Deportivo Riestra y clasificó por primera vez a Copa Sudamericana

Instituto de Córdoba venció este lunes por la noche como local por 1 a 0 a Deportivo Riestra y quedó a un paso de asegurarse como el líder de la Zona A, en un partido válido por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Jeremías Lázaro, de penal, a los 36 minutos del complemento, marcó el gol del elenco cordobés, que mantiene cinco puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, cuando restan seis unidades por jugarse.

En ese aspecto, Instituto suma 32 puntos y visitará el próximo sábado a las 21:30 a Estudiantes de La Plata, por lo que en caso de ganar quedará como el mejor equipo de la Zona A.

Por su parte, Riestra necesitaba sumar de a tres unidades para asegurarse la permanencia en Primera División y condenar al descenso a Aldosivi.

De todas maneras, el equipo porteño le lleva cuatro puntos de ventaja al "Tiburón" en la tabla general y está cerca de mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

Riestra recibirá también el sábado mismo día, pero a las 17:00 a Talleres de Córdoba, aunque ya podría salir a la cancha salvado, porque Aldosivi visita a Racing el día anterior a las 21:15.

Instituto tuvo las mejores chances para llevarse la victoria y ya desde los minutos iniciales del encuentro pudo haber conseguido la apertura del marcador.

Al minuto, Matías Tissera entró al área y definió sueva ante la salida del arquero Marino Arzamendia, que reemplazó para este cotejo a Ignacio Arce por lesión.

En el segundo tiempo el partido se mantuvo con más insinuaciones que llegadas, hasta que a los 29 minutos Jonatan Galván empujó el balón a la red tras un cabezazo de Fernando Alarcón, pero el árbitro Andrés Gariano anuló el gol de Instituto por una mano del autor de la conquista.

A los 36 minutos, Facundo Miño sujetó del cuerpo a Galván cuando le caía un centro desde la izquierda y el VAR, de manera acertada, entendió que era penal para el anfitrión, que Lázaro cambió por gol con un remate a colocar a la izquierda de Arzamendia, que adivinó la esquina pero que no llegó.

De esa manera, el elenco cordobés se llevó tres puntos vitales para asegurarse el "uno" de la Zona A, mientras que Riestra debe esperar unos días más para ver si se salva del descenso.