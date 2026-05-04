Levantan la prohibición y regulan la venta de vapeadores y productos de nicotina

El Gobierno nacional oficializó un nuevo marco regulatorio para los productos de nicotina, que incluye vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina (pouches), con el objetivo de terminar con el circuito informal y fortalecer el control estatal. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 549/2026, marcando un giro respecto del esquema vigente hasta ahora.

La normativa pone fin a un sistema que combinaba prohibiciones con vacíos legales, donde algunos productos estaban expresamente restringidos y otros se encontraban en una zona gris. Con esta actualización, se busca ordenar el mercado, exigir estándares de calidad y garantizar la trazabilidad de todos los productos que se comercialicen en el país.

Un mercado informal que domina el consumo

Según fuentes oficiales, el cambio responde a una realidad concreta: el consumo de productos de nicotina se desarrolla en gran medida dentro de un mercado informal, donde los artículos se venden sin controles, sin registro y sin tributación.

En ese contexto, los productos:

Carecen de trazabilidad .

. No cuentan con control sobre su composición .

. Se comercializan sin pagar impuestos.

A pesar de las restricciones legales vigentes, estos dispositivos continuaban circulando y siendo consumidos de manera habitual, lo que evidenciaba la falta de herramientas efectivas del Estado para intervenir sobre el fenómeno.

El marco anterior y sus limitaciones

Hasta la implementación de esta resolución, el país contaba con un esquema restrictivo respaldado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Ministerio de Salud.

Entre las principales disposiciones vigentes se encontraban la Disposición ANMAT 3226/2011, que prohibía la importación, distribución, comercialización y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos y la Resolución Conjunta 565/2023, que reafirmaba la prohibición sobre sistemas electrónicos de administración de nicotina y extendía las restricciones al tabaco recalentado.

En el caso de las bolsitas de nicotina, no existía una regulación específica, aunque su comercialización estaba bajo alerta sanitaria y era objeto de denuncias por parte de sociedades médicas.

Este marco generaba una situación en la que ninguno de estos productos tenía autorización legal para su venta, pero igualmente se conseguían en el circuito informal.

Registro, control y trazabilidad

El nuevo régimen establece un conjunto de condiciones obligatorias para todos los actores del mercado, con el objetivo de formalizar la actividad y fortalecer los mecanismos de control. Entre los principales requisitos se destacan:

Registro obligatorio de todos los productos .

. Declaración completa de los componentes .

. Cumplimiento de estándares de calidad .

. Trazabilidad total desde la producción hasta la venta .

. Límites estrictos sobre concentración de nicotina .

. Prohibición de sustancias no autorizadas.

Además, la normativa establece que ningún producto podrá comercializarse sin estar registrado, y la omisión de este requisito implicará la imposibilidad de venderlo de manera legal.

Restricciones claves

Uno de los puntos centrales de la regulación es la eliminación de los saborizantes en los vapeadores, una medida orientada a frenar la iniciación en el consumo, especialmente entre adolescentes.

Las autoridades consideran que los sabores constituyen el principal mecanismo de ingreso al uso de estos dispositivos en los jóvenes, por lo que su eliminación busca reducir el atractivo inicial y limitar la expansión del consumo en este segmento. En este sentido, el nuevo marco incorpora:

Restricción total de saborizantes en vapeadores .

. Control sobre ingredientes permitidos .

. Exigencia de información detallada por parte de los fabricantes.

Objetivos de la medida

La elaboración de la normativa fue el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT y la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de dotar al Estado de herramientas concretas para controlar, fiscalizar y sancionar la venta irregular.

Según fuentes gubernamentales, la estrategia no apunta a crear un mercado nuevo, sino a ordenar uno ya existente, que hasta ahora operaba sin regulación efectiva. Entre los objetivos principales se encuentran:

Desarticular el predominio del contrabando .

. Formalizar la tributación de estos productos .

. Reducir los riesgos sanitarios asociados al consumo sin control .

. Fortalecer la capacidad de inspección y seguimiento estatal.

Impacto sanitario y económico

Desde el punto de vista sanitario, la regulación busca reducir el daño asociado al consumo descontrolado de nicotina, especialmente en adolescentes y jóvenes, donde se registra un crecimiento en las tasas de inicio.

Asimismo, se plantea como objetivo adicional la disminución de la exposición de terceros al humo del cigarrillo tradicional, vinculado a enfermedades graves como cáncer, afecciones cardiovasculares y respiratorias.

En el plano económico, la incorporación de estos productos al sistema formal permitirá su fiscalización e imposición tributaria, lo que contribuirá a eliminar el circuito "en negro" que actualmente domina el mercado.