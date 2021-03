Levantan la toma de la Municipalidad de Andalgalá

Luego de varias horas de protesta y tras no haber conseguido mantener el diálogo con el intendente Eduardo Córdoba, los trabajadores relacionados con ATE tomaron la determinación de levantar la medida de fuerza. No obstante, se mantendrán en cercanía al edificio comunal a la espera de ser atendidos por alguna autoridad. Recordemos que el jefe comunal no se encuentra en el departamento, motivo esto que frustró el encuentro que estaba previsto para poder dialogar sobre la cuestión salarial y de pagos adeudados.

Asimismo, se conoció que en horas de la tarde el Ejecutivo abonará el pago que corresponde a la Ayuda a la canasta a los trabajadores municipales.