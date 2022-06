Ley de Alquileres: la oposición podría avanzar con su reforma la semana que viene

Esta tarde, Frente de Todos avanzó en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con un dictamen de mayoría para reformar la ley de Alquileres.

El texto del oficialismo no plantea una modificación al plazo de tres años de los contratos ni la actualización anual de los alquileres, dos de los puntos que desde la oposición se ha cuestionado de la vigente ley.

De esta forma, en caso de una sesión para debatir el tema, el texto del oficialismo sería el primero a votar, y si no lograse mayoría, se pasaría al de la oposición. Sin embargo, por el momento, el oficialismo no tiene los votos suficientes.

Mientras tanto, la oposición logró llegar a un consenso y podría avanzar la reforma que plantean a la ley vigente de Alquileres.

Los bloques de Juntos por el Cambio y otros bloques opositores lograron un dictamen de minoría con treinta y siete firmas.

El texto de la oposición plantea modificar la actual ley de Alquileres en dos puntos. Por un lado, establecer dos años para los contratos, y por el otro, permitir actualización por mínimo de tres meses y un máximo de doce, en base a uno de tres índices: Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios Mayoristas o el Índice de Salarios del Indec.

Desde Juntos por el Cambio ya adelantaron que planean convocar a una sesión especial -posiblemente la semana que viene-, ya que tras el acuerdo estarían cerca de poder repetir una mayoría similar a la que aprobó la Boleta Única de Papel.

El consenso al que llegó la oposición también incluye incentivos fiscales para incentivar que más propiedades sean puestas en alquiler. Entre ellos, la exención del pago del impuesto a los Bienes Personales para los que declaren los contratos de alquiler (si el valor no excede los $30 millones), una reforma del régimen del monotributo para que las personas con hasta 3 propiedades en alquiler no tengan que pasar al régimen general y una modificación para que el pago de alquileres no se vea afectado por el impuesto al cheque.

En principio, el dictamen opositor contaría con los votos de Juntos por el Cambio (116), el Interbloque Federal (8) y los dos diputados rionegrinos. Además, hay que sumar a los cuatro diputados libertarios, que cuestionan cualquier tipo de intervención estatal en el mercado inmobiliario. Un total de 130 escaños, que supera el mínimo de 129.

“El ajuste anual solo generó incertidumbre tanto para los inquilinos, que no sabe cuánto va a tener que pagar cuando se conozca el índice, como para el locador; por eso proponemos darle más autonomía a las partes en la negociación”, detalló el rionegrino Agustín Domingo.

“La intervención sobre el mercado inmobiliario no debe ser a través del control de los precios sino de incentivos para ampliar la oferta”, agregó el diputado de Evolución Alejandro Cacace.

Por su parte, el oficialista José Luis Gioja cuestionó a quién beneficiaría bajar los contratos a dos años. “¿A las minorías? No, a los propietarios, a los que tienen. ¿Cuatro actualizaciones por año? Equilibremos, muchachos, juguemos para la gente, porque estamos viviendo una época complicada. Si no vamos a hacer que rija la ley del gallinero: el de arriba caga al de abajo”, dijo Gioja.

La diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño, tomó sus palabras para contestar. “Juguemos para la gente y tengamos una política económica que resuelva la inflación”, retrucó ante el aplauso de Juntos por el Cambio.

“Hay que entender que esta ley no va a solucionar el problema macroeconómico. No podemos con una ley solucionar la inflación, la caída del salario real ni la brecha cambiaria”, explicó Luciano Laspina (PRO).

“Lo que hacemos con esta ley es incentivar la oferta. No creemos en los castigos impositivos. Si esta ley se aprueba, va a generar un enorme incentivo a que muchos propietarios que hoy retiraron sus viviendas del mercado, vuelvan al mercado y eso va a hacer bajar los precios”, resumió.