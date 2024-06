Ley Bases aprobada: Cómo votaron los diputados catamarqueños

Luego de más de trece horas de gestión y mucha expectativa oficial, el Gobierno consiguió en la madrugada de este viernes que la Cámara de Diputados le aprobara las primeras dos leyes desde que asumió el presidente Javier Milei: la postergada Ley de Bases, que demandó seis meses de debate, con un estrepitoso intento fallido durante el verano, y el paquete fiscal que le sirve para consolidar la meta de equilibrio en las cuentas públicas.

Para la Ley Bases, el oficialismo y sus socios de bloques dialoguistas aceptaron todos los cambios aplicados por el Senado, cosechando 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.

Se aprobaron también los capítulos de la versión de la ley que salió de la Cámara baja el pasado 30 de abril, sobre la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y los cambios en Bienes Personales.

Con esto claro, vale detallar que de los cinco diputados catamarqueños, solo cuatro acompañaron con su voto positivo la iniciativa oficialista. Para mayor detalle, Sebastián Nóblega (UP), Fernanda Ávila (UP), Dante López Rodríguez (UP) fueron por la negativa y Francisco Monti (UCR) votó afirmativa. Mientras que Silvana Ginocchio (UP) se abstuvo.

Paquete fiscal

Al momento de la votación en particular, donde el oficialismo buscó y logró reincorporar el capítulo del impuesto a las Ganancias y el de Bienes Personales. Para la primera de ellas obtuvo 136 votos a favor, 116 votos en contra y 3 abstenciones.

Los diputados de UP que responden a Raúl Jalil: Sebastian Nóblega, Fernanda Ávila y Dante López Rodríguez votaron a favor. Con la abstención de Silvana Ginocchio (UP)