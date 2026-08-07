Ley de falsas denuncias: especialistas y académicos expresaron su rechazo

La sala de conferencias de la Facultad de Humanidades fue el escenario de un encuentro que reunió a representantes de distintos sectores de la sociedad catamarqueña para analizar el proyecto de Ley de falsas denuncias presentado por la senadora Claudia Lozada en la Cámara Alta de la Nación.

La convocatoria reunió a especialistas en género, académicos y comunicadores sociales, quienes expusieron datos, análisis e interpretaciones sobre distintos aspectos del proyecto. La actividad se desarrolló con una amplia participación de asistentes que colmaron el auditorio y siguieron atentamente las exposiciones del panel convocado para abordar la iniciativa legislativa.

Durante la jornada, los expositores analizaron diferentes puntos vinculados al proyecto y compartieron reflexiones sobre el contexto en el que surge la propuesta, así como las posibles consecuencias que podría generar en distintos ámbitos relacionados con el acceso a la justicia y el abordaje de las situaciones de violencia.

Las preocupaciones planteadas

El encuentro fue presentado como un espacio destinado a la reflexión colectiva sobre el contexto institucional en el que aparece el proyecto de Ley de falsas denuncias y sobre los efectos que, según se expuso durante la actividad, podría tener para las personas que atraviesan situaciones de violencia.

Asimismo, el debate incluyó el análisis de las implicancias que la iniciativa podría representar para quienes desarrollan tareas de investigación, formación académica e intervención profesional vinculadas con esta problemática.

En el desarrollo de las exposiciones, los panelistas manifestaron su preocupación por distintos aspectos del escenario actual y remarcaron la necesidad de sostener instancias de análisis y construcción colectiva.

La mirada sobre las políticas públicas

Durante las exposiciones también se hizo referencia al contexto que, según señalaron los participantes, atraviesan las políticas públicas vinculadas con la perspectiva de género.

Los panelistas plantearon que el encuentro se desarrolló frente al desmantelamiento de las políticas públicas de género, la expansión de discursos que instalan sospechas sobre quienes denuncian y los desafíos que enfrenta el acceso a la justicia.

En ese marco, remarcaron la importancia de sostener la producción de conocimiento sobre la temática, fortalecer los procesos de formación profesional y promover respuestas construidas de manera colectiva para abordar estas problemáticas.

La propuesta de Belky Pennise Zavaley

La directora Provincial de Mujeres, Género y Diversidad y organizadora del encuentro, Belky Pennise Zavaley, destacó la necesidad de fortalecer las instituciones y revisar las prácticas de intervención.

"Defender el acceso a la justicia también implica revisar nuestras prácticas, fortalecer las instituciones y construir formas de intervención más feministas y más justas", expresó durante la actividad.

Asimismo, señaló que, si bien este jueves se suspendió el tratamiento del proyecto de falsas denuncias, el objetivo es continuar avanzando en una agenda compartida que permita sostener el trabajo articulado entre distintos actores institucionales y sociales.

Según indicó, esa agenda común deberá involucrar a:

La Legislatura.

El Poder Judicial.

La Universidad.

Los colegios profesionales.

Las organizaciones sociales y comunitarias.

La sociedad en general.

Representantes de distintos ámbitos

El encuentro reunió a referentes provenientes de diferentes sectores vinculados con la actividad legislativa, académica, judicial, institucional y de los medios de comunicación, quienes participaron del panel de exposiciones.

Entre las voces presentes se encontraron representantes del ámbito legislativo, de la academia, de la Justicia, de organismos vinculados a políticas sociales, del fuero penal y de los medios de comunicación.

Los participantes mencionados fueron:

Claudia Paladino , diputada nacional.

, diputada nacional. Marcela Whitaker , representante de la academia.

, representante de la academia. Belén Verón , representante de la academia.

, representante de la academia. Dra. Alejandra Antonino , representante del ámbito de la Justicia.

, representante del ámbito de la Justicia. Ivana Agüero Pacheco , representante de la Secretaría de Familia.

, representante de la Secretaría de Familia. Gisell Saseta , representante del fuero penal.

, representante del fuero penal. Marcelo Gallo , representante del ámbito de los medios de comunicación.

, representante del ámbito de los medios de comunicación. Silvana Aldeco, representante del ámbito de los medios de comunicación.

La actividad concluyó con la exposición de los distintos integrantes del panel, quienes desarrollaron análisis e interpretaciones sobre el proyecto presentado en el Senado de la Nación y coincidieron en la necesidad de continuar promoviendo espacios de intercambio entre instituciones, profesionales y organizaciones para abordar de manera colectiva los desafíos vinculados con el acceso a la justicia, la formación y la intervención en materia de género.